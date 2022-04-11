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Fahiş fiyatlara nasıl önlemler alınacak?
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11 Nisan 2022 Pazartesi 13:37:00 - Güncelleme:11 Nisan 2022 Pazartesi 13:37:00

Fahiş fiyatlara nasıl önlemler alınacak?

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Cumhurbaşkanlığı kabinesi yarın Beştepe'de toplanacak. Toplantıda, ekonomi ve diğer iç gelişmeler de ele alınacak. Fahiş fiyat artışlarına karşı alınacak tedbirler de masada olacak

Cumhurbaşkanlığı kabinesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın Beştepe'de toplanıyor

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, son toplantılarda olduğu gibi yine kabinenin gündemindeki öncelikli başlıklarından biri olacak.

Başkan Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantıda, taraflar arasındaki son durum ele alınacak.

Türkiye'nin iki ülke liderini bir araya getirmek ve kalıcı ateşkesi sağlamak için yürüttüğü diplomatik çabalar değerlendirilecek.

BAKÜ-ERİVAN BARIŞ SÜRECİ

Dış politika başlığında diğer bölgesel gelişmeler de kabine gündeminde yer alacak.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış süreci, NATO üyesi ülkelerle önümüzdeki dönemde savunma sanayii konusunda atılacak ortak adımlar ile Suriye ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler değerlendirilecek.

FAHİŞ FİYAT ARTIŞLARINA KARŞI ALINACAK TEDBİRLER MASADA OLACAK

Toplantıda iç gündemde öne çıkacak başlıklardan biri ekonomideki gelişmeler olacak.

Fiyat artışlarının önüne geçilmesi için atılacak adımlar değerlendirilecek.

Terörle mücadeledeki son durum ve yaz döneminde yürütülecek operasyonlar da kabinenin gündemindeki bir diğer önemli başlık olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası yapacağı 'Millete Sesleniş' konuşması ile kabine gündemini kamuoyu ile paylaşacak.

Etiketler : Başkan Recep Tayyip Erdoğan Millete Sesleniş fahiş fiyatlar
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