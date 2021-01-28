Fahiş fiyatlara ilişkin Gıda Komitesi bu akşam toplanacak

Gıda Komitesi bu akşam saat 20.00'de gıda fiyatlarındaki gelişmeleri görüşmek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ev sahipliğinde toplanacak.

TRT Haber'de yer alan habere göre Toplantıya Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel katılacak.

Toplantının gündeminde fiyat artışları ve alınacak olası önlemler yer alacak.

PARA CEZASI UYGULANACAK

Sadece son bir haftada bin 674 işletme bazında 22 bin 535 ürün denetlendi. Denetlenme sonucunda savunmalar yapılacak ve fiyat artışında bulunduğu tespit edilenler hakkında 100 bin 910 liraya kadar, stokçuluk faaliyetinde bulunduğu tespit edilenler için ise 545 bin 550 liraya varan idari para cezası uygulanacak.