Fadime-Temel artık Ayberk-Azel

Karadenizlilerin sembolik isimleri Temel, Fadime, Dursun artık mazide kaldı. Son 10 yıldır o yörenin halkı kızlarına Azel, Duru, Defne, Zümra; oğullarına ise Alp, Alpaslan, Göktuğ, Ata adını koyuyor.



DİZİLERDEKİ KARAKTERLERİN ADLARI

Karadenizlilerle özdeşleşen Temel, Fadime, Hava, Emine, Dursun gibi isimlere yeni doğanlarda artık rastlanmıyor. Trabzon Ortahisar İlçe Nufus Müdürlüğü'nde bu yıl itibariyle nüfus kütüklerinde Temel, Fadime, Dursun isimlerine pek rastlanılmazken, Trabzonlular özellikle dizilerde yer alan oyuncuların isimlerini çocuklarına koyuyor. Nüfus Müdürlüğü'ne gelen aileler kızlarına genelde Duha, Azel, Duru, Defne, Zümra; oğullarına ise Alp, Alpaslan, Göktuğ, Uzay, Dağlar ve Ata gibi isimleri koymak için geliyor. Temel, Fadime ve Dursun isimleri pek tercih edilmiyor.

ALTIN HEDİYELİ KAMPANYA BİLE YAPILDI

Trabzon'un Arsin İlçe Belediye Başkanlığı 2012 yılında yöreye özgü Temel ve Fadime gibi isimlerin unutulmaya yüz tutması üzerine aileler tarafından yeni doğan bebeklere verilmesi için bir kampanya başlatmış ve kampanya çerçevesinde yeni doğan bebeklere Temel, Dursun ve Fadime gibi isimlerden bir tanesi takan aileye altın hediye etmişti. Bu kampanyanın da işe yaramadığını söyleyen nüfus müdürlüğü yetkilileri 'Her şeye rağmen özümüzü yaşatmalı, bu isimlerin unutulmamasını sağlamalıyız. Aileler geleneklerinden ödün vermesinler, bu isimleri de kullansınlar" diye konuştu.