MSB'den dikkat çeken paylaşım!

F-16'lar MIG-29'larla Boğaziçi'nde gösteri uçuşu yapacak

Milli Savunma Bakanlığı, TEKNOFEST'e dikkat çekmek için bir etkinliği duyurdu. TSK ve Azerbaycan ordusuna ait savaş uçakları bugün saat 11.00-11.30 saatleri arasında İstanbul Boğazı üzerinde selamlama uçuşu gerçekleştirecek.

MSB'den yapılan açıklamada, "Yarın saat 11.00-11.30 arası İstanbul'da gözünüz gökyüzünde olsun. #Teknofest öncesi Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar ile Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait MIG-29 uçakları İstanbul Boğazı üzerinde selamlama uçuşu gerçekleştirecek" denildi.