MSB'den dikkat çeken paylaşım!

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20 Eylül 2021 Pazartesi 08:05:00 - Güncelleme:20 Eylül 2021 Pazartesi 08:05:00

F-16'lar MIG-29'larla Boğaziçi'nde gösteri uçuşu yapacak

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İstanbul Boğazı, 21-26 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST öncesi nefes kesen anlara tanıklık edecek. F-16'lar MIG-29'larla Boğaziçi'nde gösteri uçuşu yapacak

Milli Savunma Bakanlığı, TEKNOFEST'e dikkat çekmek için bir etkinliği duyurdu. TSK ve Azerbaycan ordusuna ait savaş uçakları bugün saat 11.00-11.30 saatleri arasında İstanbul Boğazı üzerinde selamlama uçuşu gerçekleştirecek.

MSB'den yapılan açıklamada, "Yarın saat 11.00-11.30 arası İstanbul'da gözünüz gökyüzünde olsun. #Teknofest öncesi Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar ile Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait MIG-29 uçakları İstanbul Boğazı üzerinde selamlama uçuşu gerçekleştirecek" denildi.

Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı TEKNOFEST Azerbaycan ordusu TSK
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