03 Aralık 2022 Cumartesi 10:45:00 - Güncelleme:03 Aralık 2022 Cumartesi 10:45:00
Eyüpsultan'da minibüs devrildi! Yaralılar var
İstanbul Havalimanı'na doğru giden içerisinde yabancı yolcuların olduğu servis minibüsü devrildi. Kazada çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenildi
İstanbul Havalimanı'na doğru giden içerisinde yabancı yolcuların olduğu servis minibüsü devrildi. Kazada çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenildi
- Eyüpsultan'da minibüs devrildi! Yaralılar var
- MSB'den Dünya Engelliler Günü mesajı: Sevgi varsa engel yoktur
- Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi'ne ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de
- Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
- İYİ Parti, Suriye'ye gidiyor
- HDP'den 6'lı masaya ‘ortak aday' çağrısı!