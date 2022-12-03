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03 Aralık 2022 Cumartesi 10:45:00 - Güncelleme:03 Aralık 2022 Cumartesi 10:45:00

Eyüpsultan'da minibüs devrildi! Yaralılar var

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İstanbul Havalimanı'na doğru giden içerisinde yabancı yolcuların olduğu servis minibüsü devrildi. Kazada çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenildi

İstanbul Havalimanı'na doğru giden içerisinde yabancı yolcuların olduğu servis minibüsü devrildi. Kazada çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenildi

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