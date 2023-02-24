EYT yasası için gözler Meclis'te
Kaynak: TRT Haber
EYT düzenlemesi salı günü Genel Kurul gündemine gelecek. Teklifin hafta sonuna kadar yasalaştırılması bekleniyor.
Milletvekillerinin deprem bölgesinde olması nedeniyle ara verilen Meclis çalışmalarına 28 Şubat Salı günü devam edilecek.
Genel Kurul'da ilk olarak milyonlarca kişinin beklediği EYT teklifi gündeme gelecek.
MART AYINDA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ BEKLENİYOR
Yasanın mart ayı başında yürürlüğe girmesi bekleniyor.
EYT'liler başvurularını yasa yürürlüğe girdikten sonra yapabilecek. İlk maaşların ise mart ayına yetişmemesi durumunda nisan ayında ödenebileceği ifade ediliyor.
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