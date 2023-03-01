01 Mart 2023 Çarşamba 15:33:00 - Güncelleme:01 Mart 2023 Çarşamba 15:33:00
EYT teklifi Başkan Erdoğan'ın onayına sunuldu
Dün Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen Emeklilikte Yaşa Takılanlar Yasası (EYT) Başkan Erdoğan'a sunuldu. Onayın ardından Resmi Gazete'de yayımlanacak.
Dün Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen Emeklilikte Yaşa Takılanlar Yasası (EYT) Başkan Erdoğan'a sunuldu. Onayın ardından Resmi Gazete'de yayımlanacak.
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