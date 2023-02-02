02 Şubat 2023 Perşembe 15:44:00 - Güncelleme:02 Şubat 2023 Perşembe 15:44:00
EYT düzenlemesinde tarih belli oldu
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan yaptığı konuşmada, "EYT düzenlemesini Salı günü Genel Kurul gündemine almayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.
TBMM Genel Kurulu çalışmalarına başladı. AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, EYT teklifinin Salı günü TBMM Genel Kurul gündemine alınacağını söyledi.
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