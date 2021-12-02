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02 Aralık 2021 Perşembe 19:09:00 - Güncelleme:02 Aralık 2021 Perşembe 19:09:00

Evlilik öncesi SMA taraması zorunlu hale geliyor

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Sağlık Bakanı Koca: "Evlilik öncesinde tüm çiftlere ve yenidoğanlara SMA taraması yapılmasını hayata geçiriyoruz, evlilik öncesinde SMA taraması zorunlu hale getirilmektedir." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMA Bilim Kurulu'nun ardından açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamasından satır başları şu şekilde:

Tıp kendini sürekli olarak yeni bilgilere riske girmeden adapte eder. Ülkemizde SMA için karşılanmamış bir tedavi ihtiyacı bulunmamaktadır.

Evlilik öncesinde tüm çiftlere ve yenidoğanlara SMA taraması yapılmasını hayata geçiriyoruz, evlilik öncesinde SMA taraması zorunlu hale getirilmektedir.

SMA hastalarındaki etkisinin sınırları ortaya konmuş olan ilaç, ülkemizde uygulanan tedavinin kapsamındadır ve bedelsiz olarak sağlanmaktadır.

Etiketler : sma evlilik bakan koca
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