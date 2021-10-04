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04 Ekim 2021 Pazartesi 11:16:00 - Güncelleme:04 Ekim 2021 Pazartesi 11:21:00

Saklamasını söylediği düğün altınları çaldı

Kaynak: DHA

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Adana'da 6 aylık hamile Güllü P. (33), kapısını çilingire açtırdığı yeni evli komşusu Zeynep Öztürk'ün (23) evine girip 71 bin lira değerindeki altınları çaldı.

Polisin, güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak yakaladığı Güllü P.'nin, olaydan bir hafta önce çifti ziyaret edip, altınları saklamak için en güvenli yerin yatak odası olduğunu söylediği belirtildi.

Olay, 28 Eylül'de, Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. Yeni evlenen Zeynep ve Yakup Öztürk (25) çiftinin taşındıkları apartmandaki üst kat komşusu Güllü P., tanışmak için ziyaretlerine geldi. Sohbet sırasında Güllü P., iddiaya göre, Zeynep Öztürk'e altınlarını nereye sakladığını sorup, "En uygun yer yatak odasındaki asma tavanın iç kısmı. Oraya saklamalısın" dedi. Ziyaretten bir hafta sonra Zeynep Öztürk'e mesaj atıp evde olmadıklarını teyit eden Güllü P., mahalledeki çilingir Mustafa H.'yi kapıda kaldığını söyleyerek çağırdı. Mustafa H., Öztürk çiftinin kapısını açtıktan sonra apartmandan ayrıldı, Eve giren Güllü P., 71 bin TL değerindeki altınlarını alıp çıktı.

'DIŞARIDA KALDIM' DEYİP KAPIYI AÇTIRMIŞ

İşten döndüklerinde evlerinin kapısının açık olduğunu gören Öztürk çifti, altınlarının çalındığını anlayıp durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, binanın güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Polis, binada yaşamayan Mustafa H.'nin olay günü, Güllü P. ile binaya gelip gittiğini tespit etti. Ekiplerin iş yerine gittiği Mustafa H., "Güllü P. isimli kadın, dışarıda kaldığını söyledi. Ben de kapısını açtım" dedi.

ALTINLARI SATMIŞ

Zeynep Öztürk de polise altınlarının yerini üst kat komşusu Güllü P.'ye söylediğini, olay günü de kendisine evde olup olmadığını sorduğunu belirtti. Bu tespitler üzerine polis, Güllü P.'yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen Güllü P., hırsızlığı yaptığını kabul edip altınları da 71 bin TL karşılığında bir kuyumcuya sattığını söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Güllü P., çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezasına çarptırıldı. Güllü P.'nin sattığı altınlar, kuyumcudan alınıp, Öztürk çiftine teslim edildi.

Etiketler : altın hırsızlık komşu
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