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10 Nisan 2023 Pazartesi 08:26:00 - Güncelleme:10 Nisan 2023 Pazartesi 08:26:00

Evlat nöbetinin sembolü Ayşegül Ana AK Parti'den aday oldu

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Diyarbakır annelerinin evlat nöbetinde direnişin sembolü olan Ayşegül Biçer, AK Parti'den milletvekili adayı oldu.

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için milletvekili aday listeleri YSK'ya sunuldu. AK Parti heyeti, milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Mevcut milletvekillerinden 104 arkadaşımız listelerde yer aldı. Listelerde yüzde 65 oranında bir değişim uyguladık" dedi.

EVLAT NÖBETİ İLE TANINAN AYŞEGÜL BİÇER ADAY OLDU

Listede sürpriz isimler de var. Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan annelerden Ayşegül Biçer, AK Parti Diyarbakır 4. sıradan milletvekili adayı oldu.

AYŞEGÜL ANNE OĞLUNU PKK'DAN KURTARMIŞTI

Diyarbakır'da Ayşegül ve Rauf Biçer çiftinin, terör örgütü PKK tarafından 6 yıl önce 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Mustafa, Ağustos 2021 yılında PKK'nın barınma alanlarından kaçarak güvenlik güçlerine teslim olmuştu.

Etiketler : YSK Diyarbakır Ayşegül ve Rauf Biçer evlat nöbeti tutan

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