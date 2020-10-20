20 Ekim 2020 Salı 12:20:00 - Güncelleme:20 Ekim 2020 Salı 12:21:00
Evlat nöbetindeki annelere hakaret eden HDP'li Tosun hakkında soruşturma
Kaynak: DHA
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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, partisinin il binası önünde oturma eylemi yapan ve çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocuklara hakaret ettiği gerekçesiyle HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun hakkında soruşturma başlatıldı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, partisinin il binası önünde oturma eylemi yapan ve çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocuklara hakaret ettiği gerekçesiyle HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun hakkında soruşturma başlatıldı.
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