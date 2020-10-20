Evlat nöbetindeki annelere hakaret eden HDP'li Tosun hakkında soruşturma

Evlat nöbetindeki annelere hakaret eden HDP'li Tosun hakkında soruşturma

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, partisinin il binası önünde oturma eylemi yapan ve çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocuklara hakaret ettiği gerekçesiyle HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun hakkında soruşturma başlatıldı.