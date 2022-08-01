VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
AB'den Ukrayna'ya 1 milyar avro destek
Alevi STK'leri ile cemevine saldırısına ilişkin açıklama
Antalya'ya 7 ayda hava yoluyla 6 milyon 688 bin turist geldi
Rekabet Kurulunun ikinci market soruşturmasında karar sonbaharda verilecek
Suudi Arabistan'da kapatılan Türk okulları yeniden açılacak
Polonya tahıl koridoru anlaşması için Türkiye'yi tebrik etti
TBMM olağanüstü toplanamadı
Yunan-Rum ikilisine soğuk duş!
Rusya Sudan'dan altın mı kaçırıyor?
HÜRJET ve MMU müjdesi
'Evladımı HDP'den istiyorum'
Bölücü terör örgütünden kaçan bir terörist teslim oldu
AB, Odessa Limanı'ndan tahıl yüklü ilk geminin ayrılmasından memnun
Rusya: Odessa Limanı'ndan tahıl yüklü ilk geminin ayrılması çok olumlu
İran: Atom bombası yapma kabiliyetine sahibiz
İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Aşa: Evini yüksek rakamlarla kiralayanların önemli kısmı pişman
IC İçtaş'tan Akkuyu Nükleer'in 'sözleşme feshine' ilişkin açıklama
Bakan Nebati ve Bakan Kasapoğlu, Kulüpler Birliği yöneticileri ile bir araya gelecek
Giresunspor'un kaptanı Zeki Yavru, yeni sezondaki hedeflerini anlattı
Spor hisseleri borsa liginde geçen ay yatırımcısını sevindirdi
Avrupa Rus doğal gazına bağımlılığı gerçekten azaltabilir mi?
Türk müziğinin güler yüzlü yorumcusu Osman Yağmurdereli
01 Ağustos 2022 Pazartesi 14:26:00 - Güncelleme:01 Ağustos 2022 Pazartesi 14:26:00

'Evladımı HDP'den istiyorum'

Kaynak: AA

ABONE OL

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinden Necibe Çifçi, "Evladımı HDP'den istiyorum. Evladımı almadan buradan gitmeyeceğim." dedi.

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetine kararlılıkla devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1064'üncü gününde sürüyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Necibe Çifçi, Hakkari'den 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Rojhat için eylemde yer aldığını söyledi.

"Bir evladımı şehit ettiler, diğerini de dağa götürdüler." diyen Çifçi, liseye kaydını yaptırdığı evladının dağa kaçırıldığını belirtti.

Oğluna hasret olduğunu dile getiren Çifçi, şöyle konuştu:

"Yaz, kış, hastalık ve çamur demeden HDP binası önünde oturuyoruz. Dört gözle evladımı bekliyorum. Oğlumu elimden alıp, dağda, taşta, mağaralara mahkum ettiler. Oğlumu özledim. Eve gidemiyorum. Odasını açamıyorum. Ayakkabısı ve elbiseleri duruyor. Evladımı HDP'den istiyorum. Evladımı almadan buradan gitmeyeceğim."

Çifçi, evladına güvenlik güçlerine teslim olması için çağrıda bulundu.

Oğlu Fatih için eylem yapan baba Abdullah Demir de 2015'te oğlunun kaçırıldığını aktardı.

Her koşulda evlat nöbetinde olduklarını kaydeden Demir, "Evlatlarımızı almadan buradan kalkmayacağız. 37 evladımız geldi. Oğlum kaç gel, Türk adaletine teslim ol. Yavrum başımın tacısın. Gel, bu hasretlik bitsin. Anne ve babanın kucağına gel." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Dağa kaçırılan çocuklar Abdullah Demir HDP il binası önü
Firuze sınır tanımıyor

Firuze sınır tanımıyor
Yüzündeki değişim şaşırttı

Yüzündeki değişim şaşırttı
Bembeyaz bir 'Deniz'

Bembeyaz bir 'Deniz'
Roma enerjisi

Roma enerjisi
Savaş baltasıyla dondurma kesti

Savaş baltasıyla dondurma kesti
Funda'dan Ege çıkarması

Funda'dan Ege çıkarması
Saf Kalpli Tuğçe!

Saf Kalpli Tuğçe!
Boz Ailesi klipte buluştu

Boz Ailesi klipte buluştu
‘Yalancı' Edis

‘Yalancı' Edis

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX