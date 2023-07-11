Evi taradı eşini katletti
Kaynak: İHA
Şiddet gören Fatma Sema Çalışkan, oğluyla bir yakınına sığındı. Kadının dini nikahlı eşi M.M., alkol alıp evin önüne gitti. İçeri giremeyen silahlı zanlı, sokaktan ateş açtı; evdeki kadın vurularak hayatını kaybetti.
Karaman'da dini nikahlı eşi M.M. ile sürekli tartışan Fatma Sema Çalışkan, şiddet görünce 12 yaşındaki oğlunu da yanına alarak evi terk etti; bir tanıdığının yanına sığındı. Olay sonrası alkol alan M.M. ise gece saatlerinde eşinin kaldığı evi öğrenip adrese gitti. Burada taşkınlık çıkaran M.M., Çalışkan'ın kaldığı odanın penceresine doğru 3 el ateş etti.
KURŞUN ENSESİNE İSABET ETTİ
Tabancadan çıkan mermilerden biri ensesine isabet eden genç kadın, olay yerinde hayatını kaybetti. Kaçan katil zanlısı, polis ekipleri tarafından kısa sürede suç aleti tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlı, gazetecilerin "Eşinizi niye öldürdünüz?" sorunu yanıtsız bıraktı; çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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