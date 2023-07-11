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11 Temmuz 2023 Salı 10:11:00 - Güncelleme:11 Temmuz 2023 Salı 10:11:00

Evi taradı eşini katletti

Kaynak: İHA

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Şiddet gören Fatma Sema Çalışkan, oğluyla bir yakınına sığındı. Kadının dini nikahlı eşi M.M., alkol alıp evin önüne gitti. İçeri giremeyen silahlı zanlı, sokaktan ateş açtı; evdeki kadın vurularak hayatını kaybetti.

Karaman'da dini nikahlı eşi M.M. ile sürekli tartışan Fatma Sema Çalışkan, şiddet görünce 12 yaşındaki oğlunu da yanına alarak evi terk etti; bir tanıdığının yanına sığındı. Olay sonrası alkol alan M.M. ise gece saatlerinde eşinin kaldığı evi öğrenip adrese gitti. Burada taşkınlık çıkaran M.M., Çalışkan'ın kaldığı odanın penceresine doğru 3 el ateş etti.

KURŞUN ENSESİNE İSABET ETTİ

Tabancadan çıkan mermilerden biri ensesine isabet eden genç kadın, olay yerinde hayatını kaybetti. Kaçan katil zanlısı, polis ekipleri tarafından kısa sürede suç aleti tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlı, gazetecilerin "Eşinizi niye öldürdünüz?" sorunu yanıtsız bıraktı; çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Aydın Kuşadası'nda Mustafa Teksögüt, aracıyla takip ettiği eski sevgilisi Esra A.'nın otomobilinin yolunu kesti. Aracından inen kadın, hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı Teksöğüt'e tabancayla ateş açtı; boynundan vurulan adam öldü. Yakalanan Esra A., kendisini tehdit eden maktul hakkında uzaklaştırma kararı çıkardığını, buna rağmen peşini bırakmadığını, cinayeti işlediği silahı da Teksögüt'ün evinden çaldığını söyledi. ◗ AA- İHA
Etiketler : Fatma Sema Çalışkan M.M. Çalışkan Şiddet gören Fatma Sema Çalışkan
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