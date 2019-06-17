Evde bakım maaşı yatan iller Haziran 2019 listesi! Evde bakım maaşı yatan iller nasıl öğrenilir?

Evde bakım maaşı yatan iller Haziran 2019 listesi yoğun olarak araştırılıyor. Evde bakım maaşı yatan iller nasıl öğrenilir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Hasta, engelli ve bakıma muhtaç yakını olan ve bakımını üstlenen kişilere verilen evde bakım maaşı için bazı şartların sağlanması gerekiyor. Evde hastası ve ağır engelli raporu olan herkes evde bakım parası almak için başvuru yapabilirler. Evde bakım maaşı alınabilmeis için kişi başına gelirin 1219 lirayı aşmaması gerekiyor. Evde bakım maaşı hakkında merak edilenlere haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte evde bakım maaşı hakkında tüm detaylar...

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HAZİRAN 2019 LİSTESİ!

Evde bakım maaşı yatan iller listesi şöyle; Denizli, İstanbul,Manisa, Adıyaman,Aksaray,Osmaniye, Van,Ordu, Tekirdağ,Zonguldak,Konya Bolu,Kırkareli,Sivas, Mersin,Ankara, Eskişehir, Şanlıurfa, Kocaeli Bilecik, Niğde,Tokat ve Amasya...

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

Bakım maaşında kişi başına gelirin 1219 lirayı aşmaması gerekiyor. Örneğin; 4 kişilik bir haneye ayda 4876 liranın altında gelir giriyorsa bakım maaşı için başvuru yapılabiliyor. Bakım parası da 1 Ocak itibarıyla memur maaşına paralel zamlanarak 1305 liraya yükseldi. Yani muhtaç ve engelli yakınının bakımını üstlenene yılda 15 bin 660 lira ödeniyor.

EVDE BAKIM MAAŞI İÇİN NELER GEREKLİ?

* Nüfus müdürlüğünden engelli ve bakıcı adına adrese dayalı vukuatlı nüfus örneği ve yerleşim yeri belgesi,

* Engelli ile aynı evde yaşayan işyeri sahibi var ise bu kişiye ait geçici vergi beyannamesi,

* 1 adet fotoğraf,

* Engelli Sağlık Kurulu raporu,

* Engelliye ait tarım arazisi, ekili ürün, tarla var ise arazilerin bulunduğu - İl ya da İlçe Tarım Müdürlüklerinden gelir belgesi,

* Boşanma halinde boşanma kararı,

* Engelli kişiye ait kiralık mülk var ise kira kontratları, mülkler boş ise muhtardan mülklerin boş olduğuna dair yazı..

SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e sms atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde Bakım aylığı ödemeleri E Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e sms atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

* Nüfus müdürlüğünden engelli ve bakıcı adına adrese dayalı vukuatlı nüfus örneği ve yerleşim yeri belgesi,

* Engelli ile aynı evde yaşayan işyeri sahibi var ise bu kişiye ait geçici vergi beyannamesi,

* 1 adet fotoğraf,

* Engelli Sağlık Kurulu raporu,

* Engelliye ait tarım arazisi, ekili ürün, tarla var ise arazilerin bulunduğu - İl ya da İlçe Tarım Müdürlüklerinden gelir belgesi,

* Boşanma halinde boşanma kararı,

* Engelli kişiye ait kiralık mülk var ise kira kontratları, mülkler boş ise muhtardan mülklerin boş olduğuna dair yazı..