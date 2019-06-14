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14 Haziran 2019 08:00 | Cuma

Ev kadınlarına yeni gelir kapısı

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım, Ev kadınlarının ürettiği ürünlerin pazarlanmasını İBB yapacak. Kadınlarımız ev bütçesine katkı sağlayacak dedi. 

Binali Yıldırım, dün sabah Sancaktepe'de, kadınlara yönelik çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Basına kapalı görüşmenin ardından habercilerin sorularını yanıtlayan Cumhur ittifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'nün ev sahipliğinde, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam ile sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldiklerini söyledi.  

İBB'DEN SATIŞ DESTEĞİ 

Gençler ve kadınlar için çok önemli vaatleri olduğunu belirten Yıldırım, “Bunları daha önce kamuoyuyla paylaştık. Örneğin, ev kadınlarımızın evde ürettiği el emeği göz nuru ürünlerini İBB, gerek internet üzerinden gerek fiziki olarak pazarlamasını yapacak. Böylece kadınlarımız ev bütçesine katkı sağlayacak” açıklamasında bulundu. 

GÜZEL TEKLİFLER GELDİ 

İstanbul'un nüfusunun yarısının kadınlardan oluştuğunu ifade eden Yıldırım, “Kadınların önerilerini aldık. Çok güzel teklifler geldi. Özellikle kadının İstanbul'da iş hayatında, sosyal, eğitim, iş, sağlık ve turizm yaşantısında yer alması ve çocukların çok daha güvenli bir ortamda, -kadınlar iş hayatında olduğunda- çocuk yuvalarından tutun da parklara varıncaya kadar tüm konuları konuştuk. Tüm bu konularda çok güzel öneriler geldi” diye konuştu. Önerilerin büyük bir kısmının İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirildiğini diğerlerini ise not ettiklerini vurgulayan Yıldırım, “Gençlerle ilgili de birçok vaadimiz var. Bunların detaylarına girmeyeceğim. Çok verimli güzel bir toplantı gerçekleştirdik” dedi. 

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