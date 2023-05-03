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Etnospor Kültür Festivali Afet Bölgesine Yayılıyor
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03 Mayıs 2023 Çarşamba 15:34:00 - Güncelleme:03 Mayıs 2023 Çarşamba 15:34:00

Etnospor Kültür Festivali Afet Bölgesine Yayılıyor

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Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından her yıl düzenli olarak İstanbul'da gerçekleştirilen Etnospor Kültür Festivali, bu yıl afet bölgesindeki illere yayılıyor. Alınan karar neticesinde, festivalin dayanışma ruhu deprem bölgesinde yaşayacak.

Dünya Etnospor Konfederasyonu geçtiğimiz yıl Atatürk Havalimanı'nda 5. Etnospor Kültür Festivali'ni 1 milyonu aşkın ziyaretçinin katılımıyla gerçekleştirmişti. Geleneksel sporların ve oyunların yaşatılması amacıyla bu yıl 6'ıncısı düzenlenmesi planlanan festival, Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem nedeniyle iptal edildi.

Depremin Yaraları Sarılıyor

Depremin yaralarını sarmak amacıyla farklı bölgelerde Dayanışma Obaları kuran Dünya Etnospor Konfederasyonu, bine yakın geleneksel çadırda yaklaşık 10 bin depremzedenin barınma ihtiyacını karşılıyor. Konfederasyon aynı zamanda bölgede düzenlediği geleneksel sporlar ve oyunlar temalı etkinliklerle çocuklara ve yetişkinlere moral aşılıyor. Bu etkinlikler sayesinde, depremin oluşturduğu olumsuz psikolojinin dağıtılması hedefleniyor.

Etkinlik Tırı Bölgede

Etkinliklerin bölgedeki tüm çadır ve konteyner kentlere yayılmasını amaçlayan DEK, yakın zaman önce Etkinlik Tırını faaliyete aldı. Etkinlik Tırı, gittiği bölgelerde geleneksel sporlar ve oyunları çocuklarla buluşturuyor.

Festivalin Dayanışma Ruhu Yaşatılacak

Dünya Etnospor Konfederasyonu yönetim kurulu, bu yıl Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilmesi planlanan 6'ıncı Etnospor Kültür Festivali'nin iptal edilerek festivaldeki dayanışma ruhunun afet bölgesinde yaşatılması yönünde karar aldı.

Etkinlikler Her Yerde

Geleneksel sporlar, oyunlar ve sanatlardan oluşan etkinlikler, deprem bölgesindeki Dayanışma Obalarında gerçekleştiği gibi bölgedeki muhtelif noktalarda da devam edecek.

Etiketler : Depremin Yaraları Sarılıyor Geleneksel sporlar Etnospor Konfederasyonu Etnospor Kültür Festival
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