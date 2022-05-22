Etkisiz hale getirilen teröristin "turuncu kategori"de olduğu belirlendi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Turuncu listeden bir terörist daha silindi. 18 Mayıs'ta Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlerden birinin, turuncu listede aranan 'Mirza' kod adlı Ayhan İnalhan isimli terörist olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

Turuncu listeden bir terörist daha silindi.



18 Mayıs'ta Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde etkisiz hâle getirilen PKK'lı teröristlerden birinin, Turuncu listede aranan "Mirza" kod adlı Ayhan İnalhan isimli terörist olduğu belirlendi.#MSB pic.twitter.com/8oTGC6PNfu — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 22, 2022