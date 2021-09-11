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11 Eylül 2021 Cumartesi 07:11:00 - Güncelleme:11 Eylül 2021 Cumartesi 07:11:00

Etiyopya 2014'e hazırlanıyor

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Kendine göre takvim ve saat sistemi olan Afrika ülkesi Etiyopya yarın 2014'e girecek.

Doğu Afrika ülkesi Etiyopya, yarın 2014 yılına girmeye hazırlanıyor. Kendine özgü takvim ve saat sistemi kullanan Etiyopya'da çarşı ve pazarlara akın eden halk yılbaşı hazırlıklarını tamamlandı.

Başbakan Abiy Ahmed, yeni yıl öncesi kutlama mesajı yayımladı ve başkent Addis Ababa'daki yaşlı ve engellilere yılbaşı hediyesi dağıttı.

HASAT DÖNEMİNİN BAŞI

Ülkede "Enkutataş" olarak anılan yılın ilk günü, yağış mevsiminin sona ermesi ve hasat döneminin başı olarak da kabul ediliyor.

GÜNEŞ ESASLI TAKVİM

Güneş esaslı bir takvim olan Etiyopya takvimi, Etiyopya ve Eritre Hristiyanları için dini bir takvim olmasının yanı sıra Etiyopya devleti tarafından tüm resmi işlerde kullanılıyor.

Miladi takvimdeki tarih ilerleyişini yaklaşık 7 yıl 8 ay geriden takip eden Etiyopya takvimi, Mısır'daki Kıpti Hristiyanların kullandığı takvimle benzerlik gösteriyor.

Etiyopya takviminde de tıpkı Kıpti takvimi gibi 30 günden oluşan 12 ay ile 5 veya 6 artık günü içeren 13'üncü ay bulunuyor.

GÜN 06.00'DA BAŞLIYOR

Kendine özgü takvimin yanı sıra farklı saat sistemi de kullanan Etiyopya halkı için gün saat 00.00'de değil saat 06.00'da başlıyor.

Gün, 12 saatlik iki farklı bölümden oluşuyor. 12 saatlik ilk saat dilimi saat 06.00'da, ikinci dilim ise saat 18.00'de başlıyor.

Etiketler : etiyopya Prof. Eyüpoğlu yeni yıl
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