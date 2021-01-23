Esra Elönü; ödülünü Yasin Börü'ye ithaf etti

Adayların belirlenmesinin ardından halkın oy vererek yılın en iyilerini seçtiği Kristal Küre Ödülleri'nde tv ve sinema dünyasından birçok isim ödül aldı.



Grand Cevahir'de gerçekleştirilen törende, Star yazarı ve 24 TV'de yayınlanan Arafta Sorular programının moderatörü Esra Elönü, “Türkiye Kristal Küre Ödülleri 2020’nin Enleri” ödül töreninde “En iyi Kadın TV Programcısı” ödülüne layık görüldü.

Esra Elönü ödülünü, Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın provokasyonuyla yaşanan sokak olaylarında, canice katledilen Yasin Börü'ye ithaf etti.

“ŞEHİT YASİN BÖRÜ’YE VE BÜTÜN MAZLUM ÇOCUKLARA İTHAF EDİYORUM.”

Elönü Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

“Yaşı kadar bıçaklanmış balkondan aşağı atılmış, arabayla üstünden geçilmiş, annesinin bebekken öptüğü beninden teşhis edebildiği Şehit Yasin Börü’ye ve bütün mazlum çocuklara ithaf ediyorum. Mazlumu seveni üzmekten, mazlumu üzeni de sevmekten Allah’a sığınan can kardeşlerim.”

Elönü'nün duygulandıran paylaşımını, sosyal medyadan yüzlerce kişi destekledi.

https://twitter.com/elonue/status/1352626130835091458

Hayata, insana, gündem ve siyasete dair her şeyin konuşulduğu, akıllara takılan, cevabı bulunamayan soruların sorulduğu Arafta Sorular’da, Esra Elönü konuklarına arafını sorgulatıyor. “Bizi tarafın değil arafın ilgilendiriyor” diyen Esra Elönü’nün hazırlayıp sunduğu, Arafta Sorular; her Pazar 20.15’te 24 TV’de…