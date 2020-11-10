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10 Kasım 2020 Salı 13:55:00 - Güncelleme:10 Kasım 2020 Salı 13:55:00

Esnek çalışma düzenlemesinde iki madde geri çekiliyor

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Esnek çalışma düzenlemesinde 2 madde geri çekiliyor. Bunlardan biri 25 yaşını doldurmayan veya elli ve üzeri yaşta olan işçilerle yapılacak belirli süreli iş sözleşmelerinin 2 yıla kadar koşulsuz yapılabilmesini düzenleyen madde. İşte ayrıntılar...

NTV'de yer alan habere göre bunlardan biri 25 yaşını doldurmayan veya elli ve üzeri yaşta olan işçilerle yapılacak belirli süreli iş sözleşmelerinin 2 yıla kadar koşulsuz yapılabilmesini düzenleyen madde. Maddenin gerekçesi olarak bu yaş gruplarında olanların istihdam piyasasına girişlerinin daha kolay hale getirilmesi oldu.

Teklifteki maddelerden bir diğerinin ise 25 yaş altı olup 10 günden az çalışma günü olanlara yönelik düzenleme olduğu ifade edildi.

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