Eskişehir'de meydana gelen yangında 60 dönümlük arazi zarar gördü
Kaynak: IHA
Eskişehir'de 60 dönüm ekili tarım arazisi yangında zarar gördü.
Seyitgazi ilçesi Cevizli Mahallesi'nde henüz belirlenmeyen bir nedenle tarım arazisinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, Orman Genel Müdürlüğü ve Eti Maden İşletmesine ait ekipler sevk edildi. Yaklaşık 60 dönüm alanda etkili olan yangına çiftçiler de traktörlerinin ardına taktıkları pulluklarla müdahale etti.
Yangın uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alındı.
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