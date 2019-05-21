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21 Mayıs 2019 14:38 | Salı

Eski Yargıtay üyesi Akarsu'ya FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis cezası verildi

Emekli Askeri Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok'un, üç astsubayın 'hipnoz ve işkence' ile ifadelerini aldığı suçlamasıyla 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldığı kararı onayan eski Yargıtay üyesi Mustafa Akarsu'ya Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 10 yıl hapis cezası verildi.

Akarsu'nun, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanmasına devam edildi. İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya tutuklu sanık Akarsu ile avukatı katıldı.

Esas hakkındaki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Akarsu, örgüt üyesi olmadığını öne sürdü.

Suçlamalara yönelik somut delil bulunmadığını söyleyen Akarsu, 2014'teki Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu seçimlerinde örgüt mensuplarının seçilmesine ilişkin çaba gösterdiğine yönelik tespitleri de kabul etmedi. Sanık Akarsu, örgütsel stratejilerin belirlendiği toplantılara da katılmadığını iddia etti.

AKARSU, YARGITAY İMAMI ŞAHİN'İN BACANAĞI

Kamuoyunda "Kayseri hipnoz" davası olarak bilinen davada emekli Askeri Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok'un, üç astsubayın "hipnoz ve işkence" ile ifadelerini aldığı suçlamasıyla 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldığı kararı onayan Akarsu, kararın dosya kapsamındaki delillerin değerlendirilmesi sonucu onandığını, bu davada örgüt talimatıyla hareket etmediğini savundu.

FETÖ'nün Yargıtay imamı, "Kartal" kod adlı firari eski Yargıtay üyesi İlyas Şahin'in bacanağı olan Akarsu, bu akrabalığın da suç teşkil etmediğini söyledi.

Akarsu ve avukatının savunmasının ardından duruşmaya ara verildi.

KARAR

Daha sonra Yargıtay 9. Ceza Dairesinin aldığı karar, heyete başkanlık yapan Daire üyesi Maruf Alikanoğlu tarafından açıklandı.

Karara göre, sanık Mustafa Akarsu'ya, "FETÖ'ye üye olmak" suçundan, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşılarak 8 yıl hapis cezası verildi.

Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza 12 yıla çıkarıldı.

Sanığın duruşmalardaki hal ve tavırları nedeniyle TCK'nin 62. maddesinde indirim uygulanarak ceza 10 yıla indirildi.

Mahkeme heyeti, sanık Akarsu'nun tutukluluk halinin devamına da hükmetti.

Bu karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

AHMET ZEKİ ÜÇOK İLE İLGİLİ SÜREÇ

Ahmet Zeki Üçok, 2009'da Hava Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Savcısı olduğu dönemde, Kayseri'de "Fetullah Gülen Grubu" diye bilinen oluşumla ilgili soruşturma yürütmüş, Hava Kuvvetleri Komutanlığının elektronik yazışma sistemine girdikleri ve bazı TSK personelini "Ergenekon" örgütü üyesi göstermek amacıyla sahte emirler ürettikleri iddiasıyla 3 astsubay hakkında soruşturma açmıştı.

Astsubayların tutuklanmasından yaklaşık 9 ay sonra Ahmet Zeki Üçok, bu soruşturma sırasında astsubaylara hipnozla işkence yapmakla suçlanarak tutuklanmıştı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 17 Nisan 2012'de Üçok hakkında işkence suçundan verdiği 7,5 yıl hapis cezası kararı, Yargıtay 8. Ceza Dairesince onanmıştı. Onama kararını veren heyet üyeleri arasında Akarsu da yer almıştı. Üçok'un başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi, yargılamanın yeniden yapılmasına karar vermişti. 2. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, dava konusu suçun Üçok'un askeri personel olduğu dönemde gerçekleşmesi nedeniyle dosyanın Askeri Yargıtaya gönderilmesine hükmetmişti.

Üçok'un itirazı üzerine Yargıtay, yeniden yargılamada Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinin yetkili olduğuna karar vererek dosyayı geri göndermişti. Bunun üzerine yapılan yargılamada Üçok, delil yetersizliğinden beraat etmişti.

(AA)

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