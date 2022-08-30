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30 Ağustos 2022 Salı 16:23:00 - Güncelleme:30 Ağustos 2022 Salı 16:23:00

Eski THK Üniversitesi Rektörü Ban'ın Yunanistan'a kaçış planı ortaya çıktı

Kaynak: AA

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Yurt dışına kaçmaya çalışırken Muğla'nın Milas ilçesinde yakalanan eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban'ın Yunanistan'a gitmeye çalıştığı ortaya çıktı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan ve dün yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada Muğla'nın Milas ilçesinde polis ekiplerince yakalanan Ban, Milas'a kendisine ait olmayan ve daha önce kullanmadığı bir araçla geldi.

Ban, Muğla'ya gelişi sırasında polis kontrol noktalarından kurtulmak için farklı güzergahları kullandı.

Yurt dışına kaçacağına yönelik ihbar üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat ekiplerince takibe alınan Ban'ın, Muğla'ya ulaştığında bir yat ile Yunanistan'a kaçacağı tespit edildi.

Malta bandralı yatın kaptanının, Yunan kara sularına bıraktığı yata bağlı küçük sürat motoruyla Bodrum Marina'ya geleceği, buluşmanın ardından Ünsal Ban'ın sürat motoruyla yata geçeceği öğrenildi.

YATIN KAPTANI VE MÜRETTEBATININ ŞİRKET KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Yurt dışına kaçış için kullanılacak yatın kaptanının ve mürettebatının Ban'ın şirketlerinde çalışma kaydı bulunduğu belirlendi.

Kaptan ve mürettebat da polis ekiplerince gözaltına alındı.

Eşine ait kişisel verileri organize suç örgütü elebaşı ile paylaşma, tehdit ve şantajla suçlanan, THK Üniversitesini zarara uğratmaktan da hakkında çok sayıda dava bulunan Ünsal Ban'ın "ev satın alma yoluyla vize sahibi olduğu" ve Yunanistan'a kaçacağı belirtildi.

Etiketler : ünsal ban yunanistan kaçış planı
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