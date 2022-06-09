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09 Haziran 2022 Perşembe 16:14:00 - Güncelleme:09 Haziran 2022 Perşembe 16:14:00

Eski kız arkadaşının yüzüne kimyasal madde atan sanığın 19 yıl hapsi istendi

Kaynak: AA

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Ankara'da silahla alıkoyduğu eski kız arkadaşını yüzünden kimyasal maddeyle yaralayan sanık Soner Bolat'ın iki ayrı suçtan 5 yıldan 19 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Ankara 40. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Bolat, mağdur Sultan S. ile taraf avukatları katıldı.

    Mahkeme hakimi, önceki celse alınan ara karar gereği Adli Tıp Kurumundan talep edilen raporun dava dosyasına geldiğini söyledi.

    Hakim, rapora göre mağdurun yüz bölgesinin yüzde 5'lik bölümünde 2. derece yanık oluştuğunu, kişinin hayatını tehlikeye atmayacak bu durumun, basit tıbbi müdahaleyle geçebileceğini ancak yüzdeki leke ve hasarların kalıcı olacağını aktardı.

    Rapora karşı beyanda bulunan sanık Bolat pişman olduğunu belirterek, "Ona zarar vermek istemedim, keşke ona değil de bana olsaydı. Suçumu kabul ediyorum." dedi.

    Ardından söz verilen savcı, esas hakkında görüşünü açıkladı.

    Savcı, sanık Bolat'ın "silahla neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan 3 yıldan 9 yıla, "silahla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak" suçundan ise 2 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

    Dava, sanık ve avukatına esasa ilişkin savunmalarını hazırlamaları için süre verilerek ertelendi.

    İddianame

    İddianameye göre, Mamak ilçesinde yaşayan mağdur Sultan S, şiddet nedeniyle ayrıldığı erkek arkadaşı Bolat'ın bir araya gelme isteğine olumsuz cevap verdi.

    Bunun üzerine Bolat, 5 Ocak'ta iş yerine gitmek için evinden ayrılan kadını, yolunu kesip belindeki ruhsatsız silahı göstererek tehdit etti.

    Bolat, silah zoruyla yakınlardaki çocuk parkına götürdüğü Sultan S'nin yüzüne kimyasal madde attı.

    Yüzünün belirli bölgelerinde 2. derece yanık ve lekeler oluşan mağdurun şikayeti üzerine Bolat tutuklandı.

    Etiketler : Ankara 40. Asliye Ceza Ceza Mahkemesi 5 Ocak
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