Fotoğraflar bilirkişi raporundan çıktı!

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23 Kasım 2021 Salı 16:00:00 - Güncelleme:23 Kasım 2021 Salı 16:00:00

23 yıl hapis cezası alan eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın FETÖ'nün kritik ismi ile fotoğrafı çıktı

Kaynak: DHA

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Eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın, FETÖ'nün Fetullah Gülen'den sonra gelen 2'nci ismi firari Mustafa Özcan'la fotoğrafı ortaya çıktı.

ANKARA 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'FETÖ/PYD üyeliği' ile 'siyasi ve askeri casusluk' suçlarından 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın, örgütün Fetullah Gülen'den sonra gelen 2'nci ismi firari Mustafa Özcan, eski CIA ajanı Ruzi Nazar, bazı yabancı istihbaratçılar ve Türkiye karşıtı açıklamalarıyla bilinen Alman Yeşiller Partisi milletvekili Claudia Roth ile çekilmiş fotoğrafı bilirkişi raporunda yer aldı.

Enver Altaylı'nın, Mehmet Barıner ve tutuksuz sanık Seda Chamatzoglou ile birlikte yargılandıkları dava 8 Kasım'da sonuçlandı. Ankara 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nce Enver Altaylı'ya 'siyasi ve askeri casusluk' suçundan 13 yıl 4 ay, 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan ise 10 yıl hapis cezası verildi. Mehmet Barıner ise 'siyasi ve askeri casusluk' suçundan 12 yıl 6 ay, 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan da 8 yıl 9 ay hapis cezası aldı. Tutuksuz sanık Seda Chamatzoglou ise beraat etti.

DİJİTAL MATERYALLERE İTİRAZ ETMİŞTİ

Dava görülürken, Enver Altaylı'nın ikametinden elde edilen dijital verilere ilişkin rapor mahkemeye sunulmuştu. Raporda; Altaylı'nın, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e 'Muhterem efendim' hitabıyla yazdığı mektup, bazı FETÖ üyeleriyle haberleşme kayıtları ile incelemelerde elde edilen çeşitli veriler delil olarak gösterilmişti. Altaylı ise bu raporu kabul etmemiş, cep telefonları ile bilgisayarlarının imajlarının alınması sırasında evde kimsenin bulunmadığını, raporda yer alan verilerde ekleme çıkarma yapıldığını iddia etmişti. Bunun üzerine mahkeme, dijital verilerde elde edilen delillerde oynama olup olmadığının tespiti için, bilirkişi raporu talep etmişti.

MEKTUBU KENDİSİ YAZMIŞ

Detaylı olarak hazırlanan ek bilirkişi raporunda, imaj alma işlemleri sırasında evde Altaylı'nın yakınlarının bulunduğu ve imajların imza karşılığından alındığını belgeleyen fotoğraflar yer aldı. Raporda, FETÖ elebaşı Gülen'e yazılan mektubun Altaylı'nın el yazısı ile yazıldığının tespit edildiği bilgisi yer aldı.

RUZİ NAZAR VE CLAUDİA ROTH İLE AYNI KAREDE

Raporda, Altaylı'nın, CIA'in Türk ajanı olarak da bilinen Özbek Asıllı Ruzi Nazar ile çekilmiş birçok fotoğrafı yer aldı. Savunması sırasında Nazar ile ilişkisini kabul eden Altaylı, bütün ömrünü Rus yayılmacılığına karşı mücadele ile geçirdiğini söylediği Nazar'ın Türk dostu olduğunu iddia etmişti. Yine Altaylı'nın, yaptığı açıklamalarla kamuoyunda Türk karşıtı olarak bilenen Alman Yeşiller Partisi milletvekili Claudia Roth ile çekilmiş fotoğrafı yer aldı.

Altaylı'ın birlikte fotoğrafları bulunan diğer isim ise ABD'li eski istihbaratçı Dane Clarridge.

TRUMP'IN DANIŞMANI İLE AYNI KAREDE

Enver Altaylı'nın birlikte fotoğrafı bulunan bir başka isim ise ABD eski Başkanı Donald Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn. Mahkemeye sunulan deliller arasında Altaylı'nın Flynn'e yazdığı bir mektup yer almış; Altaylı mektubunda 15 Temmuz darbe girişimini Rus komplosu olarak değerlendirerek, "Türk ordusunda 364 general ve amiral vardır. Darbe teşebbüsünde bunların yarıya yakını yer almıştır. Bundan 'darbeyi onaylıyorum' anlamı çıkmasın. Ancak burada bir oyun ve komplo olduğu kanaatindeyim. Erdoğan hükumeti darbeyi dini bir akıma mensup subayların organize ettiği ve bu dini cemaatin arkasında Washington'ın olduğu imajını yerleştirmeye çalışıyor. Ordu içinde Moskova yanlısı subaylar vardır" demişti.

KIZININ SÖZ KURDELESİNİ İLE BİRLİKTE KESMİŞLER

Enver Altaylı'nın aynı karede yer aldığı isimlerden biri de örgütün bir dönem 'Türkiye imamı' olan FETÖ terör örgütünün Gülen'den sonra gelen ismi firari Mustafa Özcan. Altaylı, savunması sırasında Özcan ile 1990'lı yıllarda Süleyman Demirel'in danışmanlığını yaptığı dönemde tanıştığını söylemişti. Özcan ile hiçbir zaman görüşme talebi olmadığını iddia eden Altaylı, damadı Metin Can Yılmaz'ın kızını istemeye birlikte geldiklerini söylemişti. Raporda yer alan fotoğraflar arasında Altaylı ile Özcan'ın, nişan kurdelesini birlikte kestikleri görülüyor. Başka bir karede ise Altaylı ile Özcan birbirlerine karşılıklı olarak hediye veriyor.

Etiketler : Enver Altay FETÖ Fetullah Gülen Mehmet Barıner
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