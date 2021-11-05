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05 Kasım 2021 Cuma 18:20:00 - Güncelleme:05 Kasım 2021 Cuma 18:20:00

Eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın damadına FETÖ'den 12 yıl hapis cezası

Kaynak: AA

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Eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın damadı olan ve FETÖ kapsamında yargılanan Metin Can Yılmaz, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Yılmaz ve avukatı katıldı.

Son sözü sorulan Yılmaz, suçsuz olduğunu belirterek beraat talebinde bulundu.

Sanık avukatının beyanının ardından Mahkeme Başkanı Sebahattin Sarıdoğan, sanık hakkındaki hükmü açıkladı. Buna göre Yılmaz, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sanık Yılmaz "siyasi ve askeri casusluk" suçundan ise beraat etti.

Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

DOSYASI AYRILMIŞTI

FETÖ soruşturması kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Enver Altaylı, Metin Can Yılmaz ve eski istihbaratçı Mehmet Barıner hakkında iddianame düzenledi.

İddianamede, Altaylı ve Yılmaz'ın, ABD'deki Halkbank davasını manipüle etmesi için bir dönem İran masasında görev yapan eski istihbaratçı Barıner'i yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları belirtildi.

Esasa ilişkin mütalaasını sunan savcı, Altaylı'nın "silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve "siyasi ve askeri casusluk" suçlarından 30 yıldan 42 yıl 6 aya, Barıner'in ise "silahlı terör örgütü üyeliği" ile "siyasi ve askeri casusluk" suçlarından 22 yıl 6 aydan 35 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Yargılama devam ederken mahkeme, Metin Can Yılmaz'ın dosyasını ayırdı. Savcı, Yılmaz'ın da söz konusu suçlardan 35 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Etiketler : Enver Altaylı yargılama fetö
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