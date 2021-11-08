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08 Kasım 2021 Pazartesi 11:37:00 - Güncelleme:08 Kasım 2021 Pazartesi 11:37:00

Eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın cezası belli oldu

Kaynak: DHA

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Eski istihbaratçı Enver Altaylı 'silahlı terör örgütü üyeliği, askeri casusluk ve FETÖ üyeliği' suçlarından toplam 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ESKİ istihbaratçı Enver Altaylı'nın da yargılandığı FETÖ/PDY davasında karar açıklandı. Altaylı'ya 'siyasi ve askeri casusluk' suçundan 13 yıl 4 ay, 'örgüt üyeliği'nden ise 10 yıl hapis cezası verildi.

Ankara 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Enver Altaylı ile Mehmet Barıner, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile cezaevinden katıldı, tutuksuz sanık Seda Chamatzoglou ile avukatlar salonda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, duruşmanın 2020 Ocak ayından bu yana devam ettiğini ve 48 celse sürdüğünü belirterek kararını açıkladı. Enver Altaylı'ya 'siyasi ve askeri casusluk' suçundan 13 yıl 4 ay, 'örgüt üyeliği'nden ise 10 yıl hapis cezası verildi. Mehmet Barıner ise 'siyasi ve askeri casusluk' suçundan 12 yıl 6 ay, 'örgüt üyeliği' suçundan da 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

DAMADI İLE AYNI KOĞUŞTA KALMAK İSTEDİ

Tutuksuz sanık Seda Chamatzoglou ise beraat etti. Mahkeme, Barıner ve Altaylı'nın tutukluluğunun devamına karar verdi. Karar açıkladıktan sonra Altaylı, damadı Metin Can Yılmaz ile aynı koğuşta kalmak istediğini ve bu konuda mahkeme başkanının kendisine yardımcı olmasını istedi. Mahkeme, Altaylı'nın talebini reddetti.

Etiketler : Seda Chamatzoglou FETÖ/PDY davası Enver Altaylı
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