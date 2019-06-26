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26 Haziran 2019 12:20 | Çarşamba

Eski HSYK üyesi Şen'e FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis cezası verildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilen ve tutuklu yargılanan eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyesi Mahmut Şen, "FETÖ üyeliğinden" 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmada, tutuklu sanık eski HSYK üyesi sanık Mahmut Şen hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, Şen ile avukatı ve yakınları katıldı.

Örgütün çalışmalarıyla HSYK üyeliğine seçildiği, örgüt toplantılarına katıldığı, "himmet" adıyla örgüte para verdiği ve örgütün talimatlarını kuruldaki diğer örgüt mensuplarıyla aynen yerine getirdiği, Balyoz, Ergenekon, Askeri Casusluk, MİT Tırlarının Durdurulması gibi davalarda görev yapan örgüt mensubu hakim ve savcılar hakkında HSYK'deki soruşturmalarda çıkan aleyhe kararlara, örgütün talimatıyla muhalefet yazdığı ve örgütün gizli haberleşme sistemi ByLock kullandığı iddia edilen Mahmut Şen, esas hakkındaki savunmasında suçlamaları reddetti.

HSYK'de muhalefet şerhi yazdığı kararlarında hukuki görüşünü aktardığını savunan Şen, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne uygun görüş yazdığını ileri sürdü. ByLock kullanmadığını, terör örgütü üyesi olmadığını iddia eden Mahmut Şen, tahliyesine ve beraatına karar verilmesini istedi.

Sanık avukatının da esas hakkındaki savunmasını tamamlamasının ardından duruşmaya karar arası verildi. 

KARAR

Aranın ardından toplanan Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin oy birliğiyle aldığı karar, heyete başkanlık eden Daire Üyesi Abdurrahman Orkun Dağ tarafından okundu. 

Sanık Mahmut Şen'in, "silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçunun sabit olduğu belirtilen karara göre, sanığa Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince "kastın yoğunluğu, örgüt içindeki konumu, örgütte kaldığı süre" dikkate alınarak, alt sınırdan uzaklaşılarak 8 yıl hapis cezası verildi.

Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza artırılarak 12 yıla çıkarıldı. Sanığın cezası, duruşmalardaki iyi hali nedeniyle TCK'nin 62. maddesindeki indirim 1/6 oranında uygulanarak 10 yıla indirildi.

Heyet, sanığın tutuklu bulunduğu sürenin infazından düşülmesine ve tutukluluk şartlarının devam ettiğine karar verdi.

Karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

AA

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