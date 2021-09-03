Eski CHP'li yüzünden gazeteci Sak'a hapis
Gazeteci Emre Erciş, Karşı gazetesinde birlikte çalıştığı CHP İstanbul eski vekili Eren Erdem ile ilgili Twitter'dan zincir açıklamalarda bulundu.
Gazeteci Şükrü Sak da Erciş'in açıklamalarını haberleştirdi. Erdem de iddiaları hakkında elinde belgeler bulunduğu iddia edilen gazeteci Erciş yerine, gazeteci Şükrü Sak'a dava açtı. Akşam'ın haberine göre, Milletvekilliği döneminde FETÖ üyelerine destek vermekten, MİT'in bilgilerini Fransız gazetecilere sızdırmaya kadar pek çok iddianın merkezine oturan Erdem, Sak'a açtığı davayı kazandı.
CEZA KESİNLEŞTİ, HAPSE GİRDİ
Gazeteci Sak 14 ay hapis cezasına çarptırıldı. Karara itiraz eden Sak, istinafa başvurdu ancak yeniden görülen davada 2 ay 27 gün ceza aldı. Cezası kesinleşerek dün cezaevine giren Sak, sosyal medyadan "Elveda basın özgürlüğü!" mesajı yayınladı.
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