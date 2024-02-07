Eski Basın Danışmanı ilk kez 24 TV'de anlattı: Erdoğan CHP'li belediyeye yardım etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde basın danışmanlığını yapan Ahmet Tezcan, 24 TV ekranlarında daha önceden hiç anlatmadığı anısını paylaştı. Tezcan o dönem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'nin elinde bulunan bir ilçeye belediye başkanının isteği üzerine yardım ettiğini söyledi. Öte yandan Tezcan, söz konusu belediye başkanının bu olayın basına sızdırılmamasını yoksa parti içerisinde sorun olacağını rica ettiğini de belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski basın danışmanlarından Ahmet Tezcan, 24 TV'de Murat Çiçek'in sunduğu 'Açık Görüş' programında çok önemli bir bilgi paylaştı.
BELEDİYE BAŞKANI BASINA SIZMAMASINI SÖYLEDİ!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde gittiği bir tatildeki ekip içerisinde yer aldığını belirten Tezcan, "Erdoğan yılbaşı tatili için Gökova'ya tatile gitmişti. Ben de onunla birlikteydim. Çevredeki tatil ilçelerinden biri adını söylemeyeceğim. Erdoğan ile görüşmek istedi. Geldi, ziyaret etti. İçindeki problemleri anlattı. Tayyip Bey hemen talimat verdi. Giderken de o belediye başkanı benden özellikle rica etti. 'Lütfen basının haberi olmasın parti içerisinde büyük sıkıntı olur' dedi. " ifadelerini kullandı.
Tezcan sözlerini şöyle sürdürdü:
Bir belediye başkanı o ülkenin başbakanı ile görüşemeyecek mi yani farklı bir partiden diye. Benim şahitliğimde yaşanan bir olay. Ben Tayyip Erdoğan'ın parasal olarak kıstığına asla inanmam.
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