VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'ye iadesi durdurulmuştu! Kim olduğu ortaya çıktı
Eski ABD Büyükelçisi Jeffrey'den dikkat çeken açıklama: 15 Temmuz ile 11 Eylül aynı
MİT'ten Kuzey Irak'ta nokta operasyon!
Uzman isim tarih verdi! Aşırı sıcaklar geliyor
KYK borcu faizleri silinecek mi?
"SAMP-T'de azami işbirliği istiyoruz"
Fiyatlar uçmuş
Anlaşarak ayrıldık
3 yıl sonra Harbiye'de
Bodrum'da karantinada
Ödüllü bir oyuncuyum
Yaşlılarda yalnızlık sorunları derinleşti
Yazın güneş gözlüğü ve şapkasız çıkmayın
Üzüm ve kiraz doğal ağrı kesici
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 17 Temmuz
Yunanistan'da uçak düştü
Sokakta oynarken mermi isabet eden çocuk hayatını kaybetti
Filenin Sultanları final biletini İtalya'ya kaptırdı
Bakan Koca: Ülke geneline yayılacak sistemle şiddete bir engel koyuyoruz
IMF Başkanı: Küresel görünüme yönelik belirsizlik son derece yüksek
G20 maliye bakanları ortak paydada buluşamadı
Adana'da sulama kanalına giren kişi kayboldu
Başkan Erdoğan, Macron ile telefonda görüştü
İtalya'da hükümet krizinin nasıl sonuçlanacağı belirsizliğini koruyor
17 Temmuz 2022 Pazar 11:32:00 - Güncelleme:17 Temmuz 2022 Pazar 11:32:00

Eski ABD Büyükelçisi Jeffrey'den dikkat çeken açıklama: 15 Temmuz ile 11 Eylül aynı

Kaynak: AA

ABONE OL

Eski ABD Büyükelçisi ve eski DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi James Jeffrey, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimine 11 Eylül saldırısı ile aynı şekilde bakılması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü törenine katılan Jeffrey, törenden sonra AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

FETÖ'nün bir terör örgütü olduğunu ve bu örgütün bu şekilde anılması gerektiğini ifade eden Jeffrey, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, "Bu bir terör örgütünün NATO müttefiki olan demokratik bir devlete yönelik bir saldırısıdır. El Kaide terör örgütünün 11 Eylül'de bize saldırısı olsun, 15 Temmuz 2016'da Fetullah Gülen terör örgütünün Türkiye'ye yönelik saldırısı olsun, bunlara aynı şekilde bakılmalı. Bunlar sadece demokrasiye yönelik saldırı değil aynı zamanda ittifak dayanışmamıza da bir saldırıdır ve bunun bir daha olmaması için gereken her şeyi yapmalıyız." dedi.

Amerikan yönetimindeki bazı isimlerin 15 Temmuz darbe girişimine geç yanıt verdiği ve bazılarının ise yanlış nitelendirdiğini belirten Jeffrey, "Bu konuda daha iyi olabilirdik." dedi.

Yönetimin darbe girişimi sırasında bilgileri teyit etme konusunda gecikmiş olabileceğini ifade eden Jeffrey, iki ülke arasındaki ilişkilerin kötü olmasının da yönetimin geç yanıt vermesindeki bir faktör olabileceğini savundu.

- ABD KUVVETLERİ İLE ESED REJİMİ AYNI ALANDA FAALİYET GÖSTEREMEZ

ABD'nin SDG ismini kullanan YPG/PKK'ya verdiği destekle ilgili bir soruya yanıt veren Jeffrey, ABD'nin YPG'nin önemli bir bileşeni olan SDG örgütüne destek verdiğini belirterek, YPG ve PKK'nın Türkiye'ye tehdit teşkil ettiğinin farkında olduğunu dile getirdi.

YPG/PKK'nın Esed rejimi ile iş birliği anlaşması yaptığına dair haberler üzerine bir soruya Jeffrey, "Bu çok fazla köpürtülüyor. SDG ile Esed rejimi arasında önemli bir sürtüşme var. Rusya ile SDG arasında önemli bir iş birliği var." dedi.

Eski DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi, Esed rejimi ile YPG/PKK arasında olası bir anlaşma konusunda ABD'nin kaygı duyup duymaması gerektiği yönünde bir soruya şu yanıtı verdi:

"ABD'nin pozisyonu sanıyorum ki halen aynı. Bizim kuvvetlerimiz Esed güçlerinin faaliyet gösterdiği alanlarda faaliyet gösteremez. Onlarda güvenli ayrışma konusuna girmeyeceğiz. Daha önce onlarla birkaç kez karşı karşıya kaldık ve bunlar hep Esed rejim güçleri için kötü bitti. Onlarla aynı alanda faaliyet göstermeyeceğiz ve bunu herkesin bildiğini düşünüyorum. Dolayısıyla bu konuda bir kaygım yok."

Etiketler : Washington Büyükelçiliği FETÖ 15 TEMMUZ
Bitmeyen balayı

Bitmeyen balayı
Marsel 2 yaşında

Marsel 2 yaşında
Gedik'ten filtre esprisi

Gedik'ten filtre esprisi
Metin buluşma

Metin buluşma
4 diziyle İspanya'da

4 diziyle İspanya'da
İlk uluslararası proje

İlk uluslararası proje
Aşkta şansım hiç yok

Aşkta şansım hiç yok
27 Ocak'ta vizyonda

27 Ocak'ta vizyonda
‘Döngel' Kenan!

‘Döngel' Kenan!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX