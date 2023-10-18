Esirler için bize talep yağıyor!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gazetelerin Ankara temsilcileriyle buluştu. Bakan Fidan, İsrail-Hamas gerginliği konusunda Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ülkelerin garantör olmasının, sorunun çözümüne önemli bir katkı sunacağını ifade etti. Bakan Fidan, "Şu an tabii her iki kesim de çok duygusal ve intikamcı bir ortamdalar. Çok büyük felaketleri beraberinde getirebilecek birtakım tavırlardan kaçınmayı sağlayacak bir fren mekanizmaları yok" dedi.

ÖNCELİĞİMİZ ATEŞKES

"Bizim şu anki önceliğimiz, ateşkese gidilmesi ve iki devletli çözüm için bir an önce çalışmaya başlanmasıdır" diyen Bakan Fidan, "Gerek İsrail tarafına, gerek Hamas, gerekse de El-Fetih tarafına baskı yapacak şekilde garantör devletler sorumluluk üstlenmeli. Zira bu mesele iki tarafın meselesi değil, artık iki kampın meselesi haline gelmiş durumda. Bunu kapsamlı ve güzel bir barışla çözmek varken, gittikçe daha büyük bir çatışmanın ateşini fitilleyecek bir risk alanı olarak bırakmak rasyonel bir davranış değil" açıklamalarında bulundu.

TÜRKİYE'DEN YARDIM TALEBİ

Ortak fikre sahip ülkelerin bir araya gelip ortak tavır alması gerektiğini belirten Fidan, esir takasıyla ilgili görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. Fidan, esir takasına ilişkin şu bilgileri verdi: "Çalışmalar devam ediyor. İstihbarat birimleri üzerinden yapılan konuşmalar, görüşmeler var. Şu anda, Hamas'ın siyasi liderleri Katar'da. Orada yoğun görüşmeler var. Yani biz Büyükelçimizi de talimatlandırdık. Görüşmeler konusunda bizi sürekli bilgilendiriyor. Biz de zaman zaman oradaki arkadaşlarımızla muhataplarımızla görüşüyoruz sürekli. Somut bir şey yok şu anda. Tarafların bizden talepleri oldu. Amerikalıların, Almanların. Kendi vatandaşlarıyla ilgili olarak. İlk günden itibaren vatandaşlarının serbest bırakılması için bizden yardım isteyenler oldu."

'BUNLAR YERLEŞİMCİ DEĞİL HIRSIZ'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'de çatışmaların sonlandırılması için dün Lübnan'ı ziyaret etti. Fidan bugün Suudi Arabistan'ı, yarın ise Mısır'ı ziyaret edecek. Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib ile ortak basın toplantısı düzenleyen Fidan, "Bu savaştan daha büyük savaşlar çıkabileceği gibi tarihi bir barış da çıkabilir. Cumhurbaşkanımız tarihi bir barışın mümkün olduğuna inanıyor. 1967 sınırlarına dayalı, iki devletli, Kudüs'ün başkent olduğu bir Filistin devletinin kurulması konusunda artık uluslararası toplumun, ciddi bir adım atma zamanı gelmiştir" diye konuştu.

BU SESE KULAK VERİN

Filistin devletinin kurulması ertelendikçe bölgeye barış gelmeyeceğine dikkati çeken Fidan, son olayların bunu bir kez daha gösterdiğini vurguladı. Tanımlamaların değişmesi gerektiğine dikkati çeken Fidan, "Birisinin toprağını işgal ediyorsunuz. İşgal etmekle kalmayıp evine el koyuyorsunuz, yıkıyorsunuz, dışarı atıyorsunuz, sonra bir başkasını getirip oraya koyuyorsunuz, sonra buna da bir terim buluyorsunuz 'yerleşimci' diyorsunuz. Bunun adı hırsızlıktır" dedi. Mescid-i Aksa'yla ilgili hassasiyetlere uluslararası toplumun çok yüksek düzeyde dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Dışişleri Bakanı Fidan, "Yani yıllardır uyarıyoruz. Türkiye tarihi olan, mazisi olan güçlü ve tecrübeli bir devlettir. Yaptığımız uyarılara lütfen kulak verin" çağrısında bulundu.

PKK'YA GARDİYANLIK YAPTIRIYOR

ABD Başkanı Biden'ın Türkiye'nin Suriye'ye yönelik operasyonlarını eleştirmesine tepki gösteren Bakan Fidan, "ABD oradan çekildiği gün onlar, orada barınamayacaklar. Çünkü oradaki yerel halk, Araplar, Suriyeliler de onlardan rahatsız. Onlara destek çıkanların tek bahanesi DEAŞ ile mücadele. Aslında orada şuan DEAŞ ile fiilen bir mücadele de yok. Sadece DEAŞ'lı tutuklular var. PKK'ya gardiyanlık yaptırıyorlar" şeklinde konuştu.