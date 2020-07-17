17 Temmuz 2020 Cuma 13:31:00 - Güncelleme:17 Temmuz 2020 Cuma 13:31:00
Eşini darp eden HDP'li vekil hakkında soruşturma başlatıldı
Eşini darp eden HDP'li Mensur Işık, kesin ihraç istemi ile disipline sevk edildi.
HDP'li Mensur Işık’ın, eşi Ebru Işık’a şiddet uyguladığı haberleri Kadın Meclisi tarafından araştırıldı.
Araştırmalar sonucunda HDP Merkez Disiplin Kurulu, Mensur Işık hakkında kesin ihraç talebiyle soruşturma başlattı.
Tüm yetkileri durdurulan Mensur Işık'ın savunması alınacak.
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