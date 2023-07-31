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31 Temmuz 2023 Pazartesi 11:42:00 - Güncelleme:31 Temmuz 2023 Pazartesi 11:42:00

Esenyurt'taki asayiş uygulamasında 28 bin 890 kişi sorgulandı

Kaynak: AA

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İstanbul Esenyurt'ta dün akşam 2 bin 112 personelin katıldığı genel asayiş uygulamasında 28 bin 890 kişi kontrol edildi, aranan 86 şüpheli yakalandı. Kontrol edilen 4 bin 35 araçtan 354'ünün sürücüsüne 472 bin 835 lira ceza kesildi, 10 araç trafikten menedildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Çevik Kuvvet, Güven Timleri Şube Müdürlükleri ve ilgili birimlerin katılımıyla uygulama yapıldı.

İlçedeki ana arter ve girişlerde dün 21.00-24.00 saatleri arasında 6 dron ile 1 helikopterin de desteğiyle yapılan uygulamaya 612 ekip ve 2 bin 112 personel katıldı.

BİNLERCE KİŞİ SORGULANDI

Denetimler sırasında 28 bin 890 kişi sorgulanırken, hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan 10 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 76 şüpheli yakalandı.

Yoklama kaçağı olduğu belirlenen 54 kişinin de yakalandığı uygulamalarda, durdurulan 4 bin 35 araçtan 354'ünün sürücüsüne 472 bin 835 lira ceza kesildi, 10 araç da trafikten menedildi.

Kontroller sırasında 18 işletmeye de idari işlem uygulandı.

Durdurulan araçlar ve denetlenen mekanlardaki aramalar ile kontrol edilen kişilerin üst aramasında 16 silah, bir miktar mermi ve 213 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

SİLAHLI SALDIRIDA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1 KİŞİ YARALANDI

Esenyurt'ta dün akşam genel asayiş uygulaması başlatılmış, ilçedeki bir tekel bayisinde 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavganın firari şüphelileri de aranmıştı.

Etiketler : esenyurt asayiş uygulaması sorgu
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