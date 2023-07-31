Esenyurt'ta tekel bayisindeki silahlı kavgayla ilgili aranan bir şüpheli daha yakalandı
Esenyurt'taki tekel bayi saldırısında 2 kişinin öldüğü saldırıya ilişkin 1 şüpheli daha yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Esenyurt ilçesinin Güzelyurt Mahallesi'nde meydana gelen olayın şüphelilerinden biri daha (S.Ö.) yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonrası olayın şüphelilerinden M.Ö'den sonra S.Ö de yakalandı. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor."
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