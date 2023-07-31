Esenyurt'ta tekel bayisindeki silahlı kavgayla ilgili aranan bir şüpheli daha yakalandı

Esenyurt'ta tekel bayisindeki silahlı kavgayla ilgili aranan bir şüpheli daha yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Esenyurt ilçesinin Güzelyurt Mahallesi'nde meydana gelen olayın şüphelilerinden biri daha (S.Ö.) yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonrası olayın şüphelilerinden M.Ö'den sonra S.Ö de yakalandı. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor."