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31 Temmuz 2023 Pazartesi 07:00:00 - Güncelleme:31 Temmuz 2023 Pazartesi 07:00:00

Esenyurt'ta tekel bayisindeki silahlı kavgayla ilgili aranan bir şüpheli daha yakalandı

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Esenyurt'taki tekel bayi saldırısında 2 kişinin öldüğü saldırıya ilişkin 1 şüpheli daha yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Esenyurt ilçesinin Güzelyurt Mahallesi'nde meydana gelen olayın şüphelilerinden biri daha (S.Ö.) yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonrası olayın şüphelilerinden M.Ö'den sonra S.Ö de yakalandı. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor."

Etiketler : ali yerlikaya esenyurt tekel bayisi kavga
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