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12 Ekim 2023 Perşembe 07:45:00 - Güncelleme:12 Ekim 2023 Perşembe 07:45:00

Esenyurt'ta korkutan anlar

Kaynak: AA

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Esenyurt'ta bir marketin önüne gelen 2 şüpheliden biri markete silahla ateş etti.

Esenyurt'ta kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler markete kurşun yağdırdı. Ölü veya yaralının olmadığı olayda markete onlarca kurşun isabet etti. Saldırganlar olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Saldırı, saat 01.00 sırlarında Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler, henüz bilinmeyen bir nedenle markete kurşun yağdırdı.

Markette bulunanlar saldırı anında yerlere yatarken markete onlarca kurşun isabet etti. Saldırı sonrası saldırganlar olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Yaşanan saldırıda ölü ve yaralı olmazken markete isabet eden kurşunlar içeride bulunan market ürünlerine ve camlara zarar verdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Markete çok sayıda mermi isabet ettiğini belirleyen ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Etiketler : spot olay silah
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