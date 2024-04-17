Esenyurt'ta kapı üretim imalathanesinde yangın!
Kaynak: AA
Esenyurt'ta kapı üretilen imalathanede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor.
Talatpaşa Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde kapı üretimi yapılan tek katlı imalathanede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle imalathanede yoğun duman oluştu.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Yangın nedeniyle imalathanede ara ara patlama sesleri duyuluyor.
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