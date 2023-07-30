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Esenyurt'ta 102 ayrı noktada 2 bin 112 personel ile asayiş uygulaması yapılıyor
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30 Temmuz 2023 Pazar 22:53:00 - Güncelleme:30 Temmuz 2023 Pazar 22:53:00

Esenyurt'ta 102 ayrı noktada 2 bin 112 personel ile asayiş uygulaması yapılıyor

Kaynak: AA

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Esenyurt'ta, 102 ayrı noktada toplam 2 bin 112 personelin katıldığı genel asayiş uygulaması yapılıyor.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Çevik Kuvvet, Güven Timleri Şube Müdürlükleri ve ilgili birimlerin katıldığı uygulamada durdurulan araçlar ekiplerce aranıyor.

Sürücü ve yolcuların kimliklerinin kontrol edildiği uygulamaya toplam 102 ayrı noktada 612 ekip ve 2 bin 112 personel katılıyor.

Esenyurt'taki ana arter ve girişlerde, 6 drone ve 3 helikopter destekli uygulamada ilçedeki bir tekel bayisinde 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavganın firari şüphelilerinin de arandığı öğrenildi.

Etiketler : esenyurt esenyurt asayiş esenyurt emniyet
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