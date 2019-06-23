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23 Haziran 2019 14:29 | Pazar

Esenler seçim sonucu 23 Haziran 2019 son dakika! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu ne kadar oy aldı?

Esenler seçim sonucu 23 Haziran 2019 son dakika araştırmaları tüm İstanbullu seçmenler tarafından yapılıyor. Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu ne kadar oy aldı? başlıkları gündemin en trend konuları arasında yer alıyor. İstanbullular tarafından seçim sonuçları heyecanla bekleniyor. İstanbul seçim sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu’nun oy oranları en çok merak edilen konuların başında yer alıyor. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçim yasağını kaldırmasının hemen ardından 23 Haziran seçim sonuçları hakkında tüm detaylar haberimizin detaylarında yer alacak. Esenler seçim sonucu 23 Haziran 2019 son dakika gelişmeleri ve Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları sizlerle...

Esenler seçim sonucu 23 Haziran 2019 son dakika araştırmaları yoğun olarak gerçekleştiriliyor. Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu ne kadar oy aldı? sorusunun yanıtı milyonlarca İstanbullu tarafından heyecanla araştırılıyor. 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yeniden seçimleri için geri sayım başladı bile. Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu’nun oy oranları ve kimin kazanacağı heyecanla takip ediliyor. Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için pazar günü milyonlarca vatandaş sandık başına gitti. Peki, Esenler seçim sonucu nasıl? Çekmeköy  oy oranları haberimizin detaylarında yer alıyor.  

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PENDİK SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ESENLER SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA
Esenler 23 Haziran 2019 Belediye seçim sonuçları ile ilgili son dakika açıklamalarını, oy oranlarını haberimizin içerisinden takip edebilirsiniz.

ESENLER 23 HAZİRAN İBB SEÇİM SONUÇLARI 
Esenler 23 Haziran İBB seçim sonuçları merak ediliyor. Esenler oy oranları açılan sandık sayısı gibi tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alacak. 

BİNALİ YILDIRIM NE KADAR OY ALDI?
23 Haziran 2019 İstanbul seçim sonuçları kapsamında Binali Yıldırım'ın ne kadar oy aldığı henüz belli değil. Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’nun oyları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

31 MART'TA NE OLMUŞTU?
Esenler Belediye Başkanı AK Parti adayı Mehmet Tevfik Göksu oldu.  Esenler belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Esenler yerel seçim adayları ise şu şekilde:

Saadet Partisi Tuğrul Yalçınkaya

Bağımsız Türkiye Partisi Hacı Çınar

Türkiye Komünist Partisi Atakan Boyoğlu

Vatan Partisi Oktay Şahin

Adalet ve Kalkınma Partisi Mehmet Tevfik Göksu

Demokrat Parti Satılmış Kandemir

İyi Parti Mustafa Yılmaz

Halkların Demokratik Partisi Gülsüm Öztürk

Demokratik Sol Parti İshak Koç

Bağımsız Mustafa Kaplan

MEHMET TEVFİK GÖKSU KİMDİR?
Mehmet Tevfik Göksu, 1966 Gölbaşı Adıyaman'da dünyaya geldi. ilköğrenimini Gölbaşı'nda, ortaöğrenimini 1980-1985 yılları arasında İstanbul Gaziosmanpaşa İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. Yıldız Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü'nden 1990 yılında mezun oldu. 1991-1994 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümü'nde yüksek lisansını tamamladı.

Akademik çalışmalarını sosyoloji alanında yoğunlaştıran Mehmet Tevfik Göksu, Sakarya Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde başladığı doktora çalışmalarını Siyaset Sosyolojisi üzerine devam ettirdi.

Göksu, Refah ve Fazilet Partilerinde İstanbul İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Siyasi çalışmalarının yanı sıra, sivil toplum kuruluşlarıyla yakın temasını sürekli devam ettiren Göksu, Milli Gençlik Vakfı İstanbul İl Kuruculuğu ve Marmara Bölge Başkanlığı yaptı.

Farklı sivil toplum kuruluşlarıyla irtibatını sürdüren Göksu'nun Araştırmacılar Derneği, Teknik Elemanlar Derneği, ASKON ve Adıyamanlılar Vakfı üyelikleri halen devam etmektedir.

2009 Mahalli İdareler Seçimleri'nde partisi tarafından Esenler Belediye Başkan Adayı gösterildi ve seçimi yüzde 48 gibi yüksek bir oy oranı ile kazandı. 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Seçimleri için partisi AK Parti'den yeniden Esenler Belediye Başkan Adayı gösterilen Göksu, 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Seçimi'nde de oylarını yaklaşık yüzde 32 arttırarak; seçmenin yüzde 62.7'sinin oyunu aldı. Göksu, aynı zamanda bir önceki seçime göre oylarını da en çok artıran İlçe Belediye Başkanı oldu.

İngilizce ve Arapça bilen Mehmet Tevfik Göksu evli ve dört çocuk babasıdır

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