Esed'e misliyle karşılık

Bakanlık, kasıtlı olduğu değerlendirilen saldırının top ve havan atışlarıyla gerçekleştirildiğini kaydetti. Açıklamada, “Saldırıya bölgedeki ağır silahlarla anında karşılık verilmiştir. Yapılan saldırıda personel zayiatı olmayıp, üs bölgemizde yer alan tesis, teçhizat ve malzemelerden bir kısmı kısmi hasar görmüştür. Saldırıyla ilgili olarak Rusya nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuştur” denildi. 13 Haziran tarihinde de Zawiyah Dağı bölgesinde yer alan 10 numaralı gözlem noktasına havan saldırısı düzenlenmiş, bir asker hafif yaralanmıştı.

Haddini bildiririz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, saldırıya sert tepki gösterdi. Bakan Çavuşoğlu açıklamasında, “Rejimin askerimize yönelik tacizlerini tolere etmemiz mümkün değil. Haddini bildiririz. Herkes haddini bilsin. Burada rejimi durdurmak da Suriye konusunda yakın işbirliğinde çalıştığımız Rusya'nın ve İran'ın sorumluğudur. Çünkü her ikisi de rejimin garantörüdür” diye konuştu.