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02 Ağustos 2020 Pazar 12:23:00 - Güncelleme:02 Ağustos 2020 Pazar 12:29:00

Erzurum'da Kovid-19 ile mücadele için 'çat kapı' ekibi kuruldu

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Erzurum'da Kovid-19 salgınıyla mücadelede polis ve sağlık görevlilerinden oluşan 50 kişilik ekip, evde karantinada bulunması gerekenlere "çat kapı" denetim yaparak virüsün yayılmasını ve vakaların artmasını engelliyor.

Erzurum'da, Valilik koordinasyonunda İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve ilgili yetkililerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmaları sürüyor.

Kentte son günlerde artan vaka sayıları nedeniyle Vali Okay Memiş öncülüğünde İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti.

Sağlık ve polis ekiplerinden oluşan yaklaşık 50 kişilik ekip, özellikle evde karantinada ve izolasyonda bulunması gerekenlere yönelik "çat kapı" denetimle kontroller yapıyor.

EVDE BULUNMAYANLARA CEZA UYGULANIYOR

Evde karantinadaki vatandaşları gözlemleyip sağlık durumlarını da kontrol eden ve ateşlerini ölçen ekip, evde bulunmayan kişilere ise ceza uyguluyor.

Polis ekipleri de maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafe denetimlerini yoğun şekilde sürdürüyor.

Vali Memiş, AA muhabirine, Erzurum'un Kovid-19 salgınıyla mücadeleyi başarıyla yürüten illerden biri olduğunu söyledi.

Kentin büyük bir coğrafyaya sahip olduğunu ifade eden Memiş, "Salgının başlangıcında özellikle seyahat kısıtlamalarının olduğu dönemde pozitif vakamız çok azdı. Yeni normale geçişle ve büyükşehirlerden ilimize gelinmesiyle vaka sayılarımız arttı. Biz bu artışları da kontrol altına aldık." dedi.

Memiş, Kovid-19 vakalarındaki artışın sebep ve nedenlerinin araştırıldığını belirterek filyasyon ekiplerince vaka artışlarının düğünler, cenazeler ve kalabalık bulunulan piknik gibi alanlardan kaynaklandığının tespit edildiğini aktardı.

"ÇAT KAPI DENETİM YAPAN BİR TİM KURDUK"

Toplu taşıma araçları ve kahvehane gibi işletmelerde de denetimleri sıklaştıracaklarını dile getiren Memiş, şunları kaydetti:

"Şu anda vaka sayımız 150- 200 civarında. Bunların yanında iyileşme oranlarımız da çok iyi. Bu süreçte 60 yaş üzeri 32 vatandaşımızı kaybettik. 10 yoğun bakım hastamız var, bunlardan 5'i entübe. Pozitif vakaların çoğu ayaktan tedavi ediliyor. Tespitlerimizde hekimlerce evde karantinada kalması gerekenlerin karantinaya uymadığını ve bulaşı riskinin çoğaldığını fark ettik. Bunun üzerine filyasyon ekibi haricinde en az 50 kişiden oluşan ve içinde sağlık görevlisi ile polis memurlarının bulunduğu bir tim kurduk. Bu arkadaşlarımız ansızın 'çat kapı' gidip denetim yapıyor."

Vali Memiş, denetim yapan ekibin iki günde evde karantinada kalması gereken yaklaşık 150 kişiden 13'ünün evinde bulunmadığını tespit ettiğini anlatarak bu kişilere ceza işlemi uygulandığını belirtti.

"EVDE KALMAZLARSA ÜNİVERSİTE YURTLARINA YERLEŞTİRMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Denetimlerin devam edeceğini vurgulayan Memiş, "Eğer evde kalmalarını başaramazsak pozitif vaka olan insanları üniversite yurtlarına yerleştirmeyi düşünüyoruz. Farklı farklı planlarımız var. İnşallah Kovid-19'u kontrol altına alacağız. Erzurumlu vatandaşlarımızdan maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını istiyoruz." diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir de kentte Kovid-19 ile ilgili mücadelede fedakarca çalışan sağlık ekiplerine teşekkür ederek "Alınan her tedbir sonuç veriyor, şu anda yürütülen bu çalışmaların çok faydasını göreceğiz. Her şey kontrol altında, inşallah vatandaşlarımızla virüs belasını yeneceğiz." ifadelerini kullandı.

Denetim ekibinde görevli sağlık memuru Başak Danışgan ise denetimlerin faydalı olduğunu belirterek "Evde olması gereken hastalara kimseyi eve almaması gerektiğini söylüyoruz. Eve gittiğimizde şikayetlerini dinliyoruz. Maske veriyoruz ve izole kuralları anlatıyoruz." dedi.

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