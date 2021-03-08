Erzurum daki Su yüzeyindeki köpüklerin yanmasının nedeni araştırılıyor

Aziziye ilçesindeki Kahramanlar Mahallesi'nde yaklaşık 50 santimetre derinlikten çıkan kaynak suyu yüzeyinde oluşan köpük, çakmak yakılması veya ateş tutulmasıyla halinde alev alıyor.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaynak suyuna ilişkin rezistivite yöntemiyle birtakım çalışmalar yaptırdıklarını ve bunlardan çıkan raporlar neticesinde de yer altında ciddi anlamda sıcaklıkları yüksek suların olduğunu tespit ettiklerini belirtti.

Su yüzeyindeki köpüklerin yanmasının nedeninin henüz kesinleşmediğini anlatan Orhan, "Kuyunun çıkış noktasındaki yanma nedeniyle suyun analizini yaptırdığımızda daha derin noktalarda bir takım mineral maddelerin yanı sıra bazı yanıcı maddelerin de yer aldığı sonucunu elde ettik." diye konuştu.

Orhan, kaynağın sıcak su rezervinin büyük olduğunu tahmin ettiklerini, sondaj çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), Maden Tetkik ve Arama (MTA), Maden ve Petrol İşleri genel müdürlüklerine de konuyu aktardıklarını dile getiren Orhan, gelecek aylarda elde edilecek veriler ışığında detaylı bilgi vermelerinin mümkün olacağını düşündüklerini aktardı.

Vatandaşlar, kaynak suyunun yüzeyinde oluşan köpüğün yanmasını izlemek üzere merakla bölgeyi ziyaret ediyor.