02 Ocak 2022 Pazar 20:08:00 - Güncelleme:02 Ocak 2022 Pazar 20:09:00
Erzincan'da okullar yarın tatil edildi
Kaynak: AA
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Erzincan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın tatil edildi.
Vali Mehmet Makas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde okulların yarın tatil edildiğini duyurdu.
Engelli ve hamile personelin de bir gün idari izinli sayılacağını aktaran Makas, öğrencilerin tatilde ders çalışmasını ve kitap okumasını istedi.
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