Erzincan'da okullar yarın tatil edildi

Vali Mehmet Makas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde okulların yarın tatil edildiğini duyurdu.

Engelli ve hamile personelin de bir gün idari izinli sayılacağını aktaran Makas, öğrencilerin tatilde ders çalışmasını ve kitap okumasını istedi.