Erzincan'da maden sahasında toprak kayması: 4 gözaltı

Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2010 yılı Aralık ayından beri altın üretimi yaptığı Çöpler Maden Sahası'nda çıkarılıp istiflenen toprak, dün saat 14.28'de kaydı. Yaklaşık 10 milyon metreküp toprak, saniyede 10 metre hızla 800 metrelik bir alana yayıldı. İlk belirlemelere göre 9 işçi toprak altında kaldı.

4 KİŞİYE GÖZALTI



Toprak altında kalan işçileri bulma çalışmaları sürerken saha sorumlusunun da aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

827 PERSONEL ALANDA GÖREV YAPIYOR



Erzurum, Sivas, Rize, Malatya, Giresin, Diyarbakır, Tokat ve Tunceli AFAD ekipleri de takviye olarak bölgeye sevk edildi. Birçok gönüllü yardım kuruluşu da kurtarma çalışmalarına katıldı.

AFAD, JAK, TSK, Emniyet Genel Müdürlüğü, madenciler ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan 339'u arama kurtarma, toplam 827 personel alanda görev yapıyor. Çalışmalarda 5 dron, 2 kimyasal biyolojik ve nükleer araç, 5 metale duyarlı radar cihazı ve 5 kurtarma köpeği de kullanılıyor.

BAKANLAR ÇALIŞMALARI KOORDİNE EDİYOR



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da çalışmaları yerinde takip ediyor. Dün gece, hava sıcaklığının 5 derece olarak ölçüldüğü bölgede arama kurtarma ekiplerinin çalışabilmesi için alan ışıklandırıldı. Ekipler, verdikleri molalarda yakılan ateşin etrafında ısınmaya çalıştı.

TAM DONANIMLI ACİL MÜDAHALE ÜNİTESİ KURULDU



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erzincan İliç'te maden ocağında yaşanan toprak kayması sebebiyle toprak altında kalan 9 kişi için olay yerine görevlendirilen ambulans sayısının 10'a, UMKE ekibi sayısının 3'e çıkarıldığını duyurdu.

Koca, "Tam donanımlı Acil Müdahale Ünitesi kuruldu, 2 Acil Müdahale Aracı görevlendirildi" dedi.

'SİYANÜRLÜ TOPRAK FIRAT'A AKTI' İDDİASINA YALANLAMA



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Erzincan'da bir altın madeninin alanında meydana gelen toprak kayması sonucu siyanürlü toprak Fırat Nehri'ne aktı" iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

Merkezden yapılan açıklamada, toprak kaymasının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerince toprağın Fırat Nehri'ne ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezin kapaklarının kapatıldığına dikkat çekildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerle ilgili, 'Erzincan'da bir altın madeninin alanında meydana gelen toprak kayması sonucu siyanürlü toprak Fırat Nehri'ne aktı' iddiası doğru değildir. İddiaya konu görüntüler, Fırat Nehri ya da herhangi bir baraja değil, Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan altın madeninin atık havuzuna aittir."

Toprak kaymasının ardından nehre herhangi bir malzemenin ulaşması veya karışmasının söz konusu olmadığı belirtilen açıklamada, "Bölgede meydana gelen toprak kaymasının, maden alanındaki atık havuzu ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

MEHMETÇİK ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINA DESTEK SAĞLIYOR



Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, 3'üncü Ordu Komutanlığının toprak kayması meydana gelen Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında arama kurtarma çalışmalarına destek sağladığını açıkladı.

Mehmetçik, arama kurtarma çalışmalarına duvar arkasını görüntüleyebilen termal cihaz ile destek sağlıyor.

4 CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili 4 savcının görevlendirildiğini belirtti. Tunç, "Erzincan ilimize bağlı İliç ilçemizde bulunan maden sahasında 14.30 sularında toprak kayması yaşanması hepimizi derinden üzdü. Olayla ilgili İliç Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmış olup 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Erzincanlı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, göçük altında kalan madenci kardeşlerimizin sağ salim kurtarılmasını diliyorum." dedi.

3 BAŞMÜFETTİŞ İLE 1 MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Erzincan İliç'te maden ocağındaki toprak kayması olayını araştırmak üzere, 3 başmüfettiş ile 1 müfettişin görevlendirildiğini bildirdi.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu bilgileri verdi:

"Erzincan'ın İliç ilçesindeki madende meydana gelen heyelan nedeniyle büyük üzüntü yaşıyoruz. Heyelan altında kalan işçilerimizin sağ salim kurtarılması en büyük temennimizdir. Devlet olarak tüm imkanlarımızla sahadayız. Kazayı araştırmak üzere Bakanlığımıza bağlı 3 başmüfettiş ile 1 müfettiş görevlendirilmiş olup, gerekli incelemeler yapılacaktır. Maden işçilerimize, kıymetli ailelerine ve Erzincanlı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."