Erzincan'a şehit ateşi düştü

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Bugün, yüreğimizi derinden sarsan bir kayıp ile karşı karşıyayız. Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay, 17 Şubat 2024'te Kuzey Irak'ta, vatanımızın huzur ve güvenliğini korumak için çıktığı mücadelede, kahramanca mücadele ederken şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve milletimize başsağlığı dileriz. Makamı âli, mekanı cennet olsun. Kahramanımızın aziz hatırası, kalplerimizde ve tarih sayfalarımızda daima yaşayacaktır" dedi.

Öte yandan Şehit Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay'ın aslen Bayburtlu olduğu Erzincan'da ikamet ettiği öğrenildi