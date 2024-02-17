VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"31 Mart gecesi bu fetret dönemini birlikte bitireceğiz"
G7'den İsrail'e uyarı: Refah'a saldırının yıkıcı sonuçları olur
Almanya, Rusya ve Çin nüfuzuna karşı Afrika ile daha yakın ilişkiler kurulmasını istiyor
Erzincan'a şehit ateşi düştü
CHP ve DEM Parti ittifakta anlaştı!
Acı haber! 1 askerimiz şehit oldu
17 Şubat 2024 Cumartesi 20:55:00 - Güncelleme:17 Şubat 2024 Cumartesi 20:55:00

Erzincan'a şehit ateşi düştü

Kaynak: İHA

ABONE OL

Erzincan'da ikamet eden Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay, Kuzey Irak'ta şehit düştü.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Bugün, yüreğimizi derinden sarsan bir kayıp ile karşı karşıyayız. Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay, 17 Şubat 2024'te Kuzey Irak'ta, vatanımızın huzur ve güvenliğini korumak için çıktığı mücadelede, kahramanca mücadele ederken şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve milletimize başsağlığı dileriz. Makamı âli, mekanı cennet olsun. Kahramanımızın aziz hatırası, kalplerimizde ve tarih sayfalarımızda daima yaşayacaktır" dedi.

Öte yandan Şehit Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay'ın aslen Bayburtlu olduğu Erzincan'da ikamet ettiği öğrenildi

Etiketler : Salih Ay Kuzey Irak Şehit
Tek aşk müzik

Tek aşk müzik
Filistin'de yaşananlara sessiz kalınmasına tepki gösterdi

Filistin'de yaşananlara sessiz kalınmasına tepki gösterdi
Moskova'da yoğun ilgi

Moskova'da yoğun ilgi
Hayatını film yapmak istiyor

Hayatını film yapmak istiyor
"İkinci el kıyafet alıyorum"

"İkinci el kıyafet alıyorum"
Cansu Tosun zayıflık sırrını açıkladı

Cansu Tosun zayıflık sırrını açıkladı
Aşkın yolculuğu sete çıktı

Aşkın yolculuğu sete çıktı
Erkan Kolçak Köstendil ile Kaan Yıldırım, 10 yıl sonra aynı filmde! "Kaan'la oynamayı özlemişim"

Erkan Kolçak Köstendil ile Kaan Yıldırım, 10 yıl sonra aynı filmde! "Kaan'la oynamayı özlemişim"
Ailece sergi günü

Ailece sergi günü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX