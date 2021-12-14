Türkiye - Ermenistan ilişkilerinde normalleşme süreci

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14 Aralık 2021 Salı 11:00:00 - Güncelleme:14 Aralık 2021 Salı 11:13:00

Ermenistan Türkiye ile ilişkileri normalleştirmek için özel temsilci atayacak

Kaynak: AA

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Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vaan Unanyan, Erivan yönetiminin Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesine yönelik özel bir temsilci atayacağını duyurdu.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vaan Unanyan, Erivan yönetiminin Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesine yönelik özel bir temsilci atayacağını duyurdu.

AA'nın aktardığı habere göre, Unanyan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Ermenistan konusunda özel temsilci atanacağına ilişkin açıklamasını değerlendirdi.

Ermenistan'ın her zaman olduğu gibi Türkiye ile ilişkileri ön koşulsuz normalleştirme sürecine hazır olduğunu vurgulayan Unanyan, bunun hükümet programında yer aldığına dikkat çekti.

Unanyan, "Bu bağlamda, Türk Dışişleri Bakanı'nın ilişkilerin normalleşmesi için özel temsilci atanmasına ilişkin açıklamasını olumlu değerlendiriyoruz. Ermeni tarafının diyalog başlatmak için özel bir temsilci atayacağını teyit ediyoruz." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Genel Kurulunda, Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin görüşmelerinde Ermenistan konusunda büyükelçilik değil özel temsilci atanacağını söylediğini anımsatarak "Azerbaycan da bunun son derece isabetli olduğunu söyledi. Biz her konuyu Azerbaycan ile koordine ediyoruz, konuşuyoruz, onlarla beraber karar veriyoruz. Ermenistan, bu son yaşananlardan ders alıp barışı, huzuru tercih ederse büyükelçilik de açılabilir. Bu konuda yine Azerbaycan ile birlikte karar veririz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Etiketler : Vaan Unanyan Azerbaycan Mevlüt Çavuşoğlu
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