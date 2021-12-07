Bayraktar TB2'ye sızmaya çalıştılar

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07 Aralık 2021 Salı 16:00:00 - Güncelleme:07 Aralık 2021 Salı 16:00:00

Ermenistan Bayraktar TB2'ye sızmaya çalıştı

Kaynak: Yeni Şafak

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Karabağ'da Ermenistan'a ait Rus yapımı Avtobaza-M kompleksi Türk İHA Bayraktar TB2'nin kontrolünü ele geçirme girişiminde bulundu. Drone sistemlerinin çalışmasına müdahale tespit edildikten sonra Rus kompleksi imha edildi.

Karabağ'da Türk İHA Bayraktar TB2 taarruzi insansız hava aracının (TİHA) kontrolünü ele geçirme girişimi, Ermenistan'a ait Rus yapımı Avtobaza-M kompleksinin yok edilmesiyle sonuçlandı.

Yeni Şafak'ın Rus yayın organlarına dayandırdığı haberinde, kimliği belirsiz bir askeri birlik, Rusya'nın 1L222M Avtobaza-M kompleksinin yardımıyla Türk Bayraktar TB2 TİHA'sının kontrolünü ele almaya çalıştı.

Ancak, sistemlerin çalışmasına müdahale tespit edildikten sonra Rus kompleksi imha edildi.

Yine Rus medyasına yansıyan haberlerde, Karabağ'da 44 gün süren savaşta R-330P Piramidi, Repellent, Borisoglebsk-2 ve Groza ailesine ait kompleksler gibi diğer elektronik harp sistemlerinin de imha edildiği belirtildi.

Avtobaza-M radyo gözetleme kompleksi, Rusya'ya göre düşman İHA'larını yok etmek veya belirlenmiş bir alana başarılı bir şekilde indirmek için kontrolü ele geçirmede yüzde 100 başarı sağlıyor.

Hava ve deniz tabanlı radarların darbeli ve sürekli sinyallerinin, dost-düşman tanımlama sinyallerinin ve TACAN sistem sinyallerinin tespiti için tasarlanan bir kompleks.

Sinyal parametrelerinin ve radar türlerinin belirlenmesi, hava ve denizdeki nesnelerin elektronik imzalarıyla yörünge takibinin yanı sıra yüksek hava savunma komuta ve kontrol noktalarının veri desteği için sayılı teknolojilerden biri olarak gösteriliyor.

Daha önce, Rus 1L222M Avtobaza-M komplekslerini kullanan İran ordusu, Amerikan keşif kontrolünü başarıyla ele geçirmiş ve İHA'ları vurmuştu.

Yapılan tüm durdurma girişimlerine karşı yerli ve milli Bayraktar TB2 vurucu güç üstünlüğünü kaybetmeden düşmanlara korku salmaya devam ediyor.

Etiketler : Rus 1L222M Avtobaza-M TACAN sistem sinyalleri TB2 TİHA
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