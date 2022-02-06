13 yıl sonra bir ilk!

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06 Şubat 2022 Pazar 10:45:00 - Güncelleme:06 Şubat 2022 Pazar 12:05:00

Ermenistan Başbakanı Paşinyan Türkiye'ye geliyor

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 11-13 Mart tarihlerinde ikinci kez düzenlenecek Antalya Diploması Forumu'na katılmak üzere Türkiye'ye geliyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın 11-13 Mart tarihlerinde ikinci kez düzenlenecek Antalya Diploması Forumu'na katılmak üzere Türkiye'ye geleceğini söyledi.

Katıldığı bir TV yayınında konuşan Oktay, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde normalleşme adımlarını değerlendirdiği sırada, "Ermenistan Başbakanı'nın Antalya'da düzenlenecek diplomasi forumuna katılacağını ifade ettiği bir sürece gelmiş durumdayız" dedi.

YEŞİL IŞIK YAKTI

Konuya ilişkin Ermenistan tarafından henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 19 Ocak'ta söz konusu foruma Ermenistan'ı davet etmesini izleyen açıklamasında Paşinyan, ülkesinin katılımına yeşil ışık yakmış, "Görüşmelere devam etme fırsatını kaçırmak mantıksız olur" demişti.

13 YIL SONRA BİR İLK

1993'te Ermenistan'ın Karabağ'ı işgaliyle kopma noktasına gelen ilişkileri tamir etme hedefiyle Ekim 2009'da, dönemin Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan Türkiye'ye gelmiş, Bursa'da oynanan Türkiye-Ermenistan milli maçını izlemişti. O tarihten beri ilk kez, 14 Ocak'ta iki ülke özel temsilcilerinin Moskova'da yaptığı görüşmelerle başlayan yeni süreç kapsamında Erivan yönetimi, bu yılın başında Türk ürünlerine yönelik ambargoyu kaldırdı. 2 Şubat'ta ise karşılıklı sivil uçuşlara başlandı.

Etiketler : Fuat Oktay Serj Sarkisyan Türkiye-Ermenistan
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