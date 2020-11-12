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12 Kasım 2020 Perşembe 15:36:00 - Güncelleme:12 Kasım 2020 Perşembe 15:51:00

Ermenistan Başbakanı Paşinyan ortaya çıktı: Kabul etmeseydim 20 bin asker kuşatmaya düşecekti

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Ermenistan, (DHA) Azerbaycan'ın demir yumrukla Dağlık Karabağ'ı işgalcilerden temizlemesi Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın koltuğunu sallarken, tarihi yenilgi sonrası sırra kadem basan Paşinyan ortaya çıktı. Facebook hesabından açıklama yapan Paşinyan, " Anlaşma metnini imzalamasaydım 20 bin Ermeni askeri kuşatmaya düşecekti" dedi.

Azerbaycan tarafından ağır yenilgiye uğrayan ve Dağlık Karabağ anlaşmasından sonra ülkesinde eleştirilerin hedefi olan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ortaya çıktı.. Facebook hesabından açıklama yapan Paşinyan, " Anlaşma metnini imzalamasaydım 20 bin Ermeni askeri kuşatmaya düşecekti" ifadesiyle anlaşmayı neden kabul ettiğini açıkladı.

20 BİN ERMENİ ASKERİ KUŞATMAYA DÜŞECEKTİ

Ermeni basını Paşinyan'ın sokağa çıkması durumunda Linç edileceğini belirtirken, Paşinyan günler sonra Facebook üzerinden açıklamada bulundu. Paşinyan yaptığı açıklamada, "Eğer anlaşma metinini imzalamasaydım 20 bin Ermeni askeri kuşatmaya düşecekti. Şu anda en önemli konu Karabağ'ın statüsüdür. Artsakh'ın bağımsızlığının tanınması en önemli öncelik olmaya devam ediyor. Bunun için daha ciddi nedenlerimiz var" ifadelerini kullandı.

ERMENİ KANALLARNDAN PAŞİNYAN'A SANSÜR

Öte yandan Ermenistan'da yayın yapana kanallar Paşinyan'ın Facebook üzerinden yaptığı yayını vermedi. Haber yapan sitelerde de Paşinyan'ın konuştuğu sırada konuyla ilgili bir haber yer almadı

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